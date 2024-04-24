За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. В общем, враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Противник 24 раза пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Потери, которые понес враг
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам противника.
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли почти 462 тысячи военных.