За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. В общем, враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на поле боя

Волынское и Полесское направления. На этих участках оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Купянское направление. Оккупанты 5 раз атаковали наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Лиманское направление. Силы обороны отбили 19 атак в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка Донецкой области.

Бахмутское направление. ВСУ отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новое, Спорное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление. Украинские защитники отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердычи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Противник 24 раза пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Ореховское направление. Враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Херсонское направление. Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение суток, совершил при поддержке авиации 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери, которые понес враг