Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Противник 24 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Втрати, яких зазнав ворог
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інших важливих об'єктах противника.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі військових.