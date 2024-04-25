Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог також завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 1000 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 квітня

Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

Сили оборони відбили атаку ворога біля Берестового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

Росіяни атакували в районі Невського: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

ЗСУ відбили атаки біля Білогорівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

Росіяни атакували в районі Очеретиного: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог намагався прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

Сили оборони відбили штурм біля Старомайорського: дивіться на карті

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 4 безуспішні атаки позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Що відбувається на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу противника.