Карта бойових дій станом на 25 квітня / Колаж 24 Каналу
Українські захисники уже 792 добу продовжують героїчно обороняти позиції на Сході нашої держави. Водночас російські загарбники продовжують тиснути на ЗСУ на Авдіївському, Бахмутському і Новопавлівському напрямках.
Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог також завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Сили оборони відбили атаку ворога біля Берестового: дивіться на карті
Росіяни атакували в районі Невського: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки біля Білогорівки: дивіться на карті
Росіяни атакували в районі Очеретиного: дивіться на карті
Ворог намагався прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті
Яка ситуація на Півдні
Сили оборони відбили штурм біля Старомайорського: дивіться на карті
Що відбувається на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу противника.