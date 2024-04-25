Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог також завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 1000 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 квітня

Що відбувається на Сході України

Сили оборони відбили атаку ворога біля Берестового: дивіться на карті

Росіяни атакували в районі Невського: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки біля Білогорівки: дивіться на карті

Росіяни атакували в районі Очеретиного: дивіться на карті

Ворог намагався прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Сили оборони відбили штурм біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу противника.