Карта боевых действий по состоянию на 25 апреля / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники уже 792 сутки продолжают героически оборонять позиции на Востоке нашего государства. В то же время российские захватчики продолжают давить на ВСУ на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.
Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Враг также нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Силы обороны отбили атаку врага возле Берестового: смотрите на карте
Россияне атаковали в районе Невского: смотрите на карте
ВСУ отбили атаки возле Белогоровки: смотрите на карте
Россияне атаковали в районе Очеретино: смотрите на карте
Враг пытался прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте
Какова ситуация на Юге
Силы обороны отбили штурм возле Старомайорского: смотрите на карте
Что происходит на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.