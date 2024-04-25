Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Враг также нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

На Купянском направлении наши воины отбили 1 атаку в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Силы обороны отбили атаку врага возле Берестового: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Невского: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Новый, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

ВСУ отбили атаки возле Белогоровки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Очеретино: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Враг пытался прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны отбили штурм возле Старомайорского: смотрите на карте

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 4 безуспешные атаки позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Что происходит на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.