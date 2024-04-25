Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Враг также нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

Силы обороны отбили атаку врага возле Берестового: смотрите на карте

Россияне атаковали в районе Невского: смотрите на карте

ВСУ отбили атаки возле Белогоровки: смотрите на карте

Россияне атаковали в районе Очеретино: смотрите на карте

Враг пытался прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Силы обороны отбили штурм возле Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.