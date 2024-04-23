Не припиняє ворог і постійних обстрілів. Так, протягом доби було зафіксовано 6 ракетних і 77 авіаційних ударів, а також близько 100 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та різних населених пунктах.

До теми Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

На Сході ворог посилює атаки

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Ворог тисне на Часів Яр: дивіться на карті

Окупанти не полишають атак на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Ворог тисне на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Бої на Півдні

На Півночі ситуація без змін