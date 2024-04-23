Не припиняє ворог і постійних обстрілів. Так, протягом доби було зафіксовано 6 ракетних і 77 авіаційних ударів, а також близько 100 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та різних населених пунктах.

До теми Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

На Сході ворог посилює атаки

Куп'янський напрямок: ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок: ворог провів 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни й Торське Донецької області.

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Бахмутський напрямок: українські захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Ворог тисне на Часів Яр: дивіться на карті

Авдіївський напрямок: ЗСУ відбили 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

Окупанти не полишають атак на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог тисне на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Бої на Півдні

Оріхівський напрямок: ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Херсонський напрямок: ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних атак позицій наших військ.

На Півночі ситуація без змін

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.