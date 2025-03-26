Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Смотрите также Масштабное уничтожение российской техники: украинские защитники показали, как горели вражеские танки

Как ВСУ сорвали штурм оккупантов

Военные 28 ОМБр, 93 ОМБр и 53 ОМБр сорвали очередную попытку россиян зайти и закрепиться в окрестностях Торецка. Так, малая группа российских пехотинцев отправилась на штурм, а взамен – оказалась на сафари.

Еще на подходе разведчики подразделения "Гюрза" Батальона беспилотных систем обнаружили группу оккупантов, которые шли на штурм. После того пехотинцы разделились и первая тройка пошла в атаку.

Ближе к зданию штурмовиков начали встречать шквальным огнем под корректировку "Гюрзы" пехотинцы 93-й и 53-й бригады. В дополнение врагу не давали перегруппироваться сбросами с БПЛА.

Поэтому, в результате насыщенного боя, единственный живой оккупант начал убегать. Но также потерпел неудачу.

Но далеко убежать не удалось – его догнала пулеметная очередь,

– добавили в бригаде.

В сети также показали эпические кадры боя. На них видно, как украинские защитники ликвидировали оккупантов и не дали закрепиться в здании в окрестностях Торецка.

Бои в Торецке: смотрите видео (Внимание! Видео содержит чувствительный контент! 18+)

К слову, недавно Воздушные Силы ВСУ успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.