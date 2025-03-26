Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Як ЗСУ зірвали штурм окупантів

Військові 28 ОМБр, 93 ОМБр і 53 ОМБр зірвали чергову спробу росіян зайти і закріпитися на околицях Торецька. Так, мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість – опинилася на сафарі.

Ще на підході розвідники підрозділу "Гюрза" Батальйону безпілотних систем виявили групу окупантів, які йшли на штурм. Після того піхотинці розділилися і перша трійка пішла в атаку.

Ближче до будівлі штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під корегування "Гюрзи" піхотинці 93-ї та 53-Ї бригади. На додачу ворогу не давали перегрупуватися скидами з БпЛА.

Відтак, у результаті насиченого бою, єдиний живий окупант почав тікати. Але також зазнав невдачі.

Але далеко втекти не вдалось – його наздогнала кулеметна черга,

– додали у бригаді.

У мережі також показали епічні кадри бою. На них видно, як українські захисники ліквідували окупантів та не дали закріпитися у будівлі на околицях Торецька.

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До слова, нещодавно Повітряні Сили ЗСУ успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об'єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.