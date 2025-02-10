Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Что происходит в Великой Новоселке и Котлино

Виктор Трегубов отметил, что конкретные направления настолько точно он не может комментировать, потому что это является вопросом операционной безопасности для наших защитников.

Я могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, небезуспешно, и мы о них регулярно сообщаем как о поражении врага там непосредственно, так и о поражении врага, что оттуда пытается выдвинуться в других направлениях,

– пояснил спикер.

В качестве примера он привел поражение нашими защитниками вражеской танковой колонны, что шла мимо Великой Новоселки на поселок Богатырь, что тоже расположено на том же направлении. Эта танковая колонна была полностью уничтожена.

Относительно ситуации в поселке Котлино Виктор Трегубов подчеркнул, что там сейчас непосредственно идут боевые столкновения, которые уже продолжаются не первый день.

К слову, в Генштабе ВСУ, говоря о ситуации на Новопавловском направлении по состоянию на утро 10 февраля, отмечали, что враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.