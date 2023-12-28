Таким образом россияне хотят выйти на оперативное пространство с целью движения на Угледар. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Владислав Селезнев. Украинские защитники сдерживают врагов. Важно снабжение оружием.
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"Нынешняя война – война артиллерии. И ключевой фактор, который позволяет уничтожить огромное количество вражеской бронетехники, вооружения и личного состава – наличие артиллерийских орудий и боеприпасов для них. Поэтому обеспечение артиллерийскими боеприпасами является критической составляющей", – отметил военный эксперт.
Бои в Донецкой области
По словам Владислава Селезнева, российские оккупанты на Востоке пытаются реализовать "план путинской России".
"Вспомним речи Путина: в них он говорил, что должен взять под контроль Донецкую и Луганскую области. Если Луганская почти оккупирована, то с Донецкой у них не все так складывается, как хотелось бы", – сказал он.
Поэтому дальше будут продолжаться ожесточенные бои в районе Марьинки с целью сдерживания вражеской атаки в направлении Курахово-Покровска и Угледара. А также противостояние продолжится западнее Бахмута в направлении Часового Яра.
"Он де-факто является ключом от агломерации Славянска – Краматорска. Также увидим оживление боевых действий на Лиманском направлении. Именно оттуда так же дороги на Славянско – Краматорскую агломерацию. Враг ищет слабые места в украинской обороне, чтобы направить туда большее количество своих резервов", – объяснил Владислав Селезнев.
Война России против Украины: что происходит на фронте
- Враг наступает по всему участку фронта. В частности, ожесточенные бои идут в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынков. Россияне пытаются оцепить Авдеевку и выбить ВСУ из плацдарма на левом берегу Днепра.
- Всего на 28 декабря произошло 56 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 1 ракетный удар и 77 авиационных по позициям наших военных и населенных пунктах.
- Ранее сообщалось, что украинские защитники продвинулись западнее Горловки и продолжили позиционные бои. В то же время аналитики ISW отмечали, что оккупанты не прекращают попыток штурма Марьинки, по состоянию на 27 декабря они продвинулись к востоку от Новомихайловки.