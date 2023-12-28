Таким образом россияне хотят выйти на оперативное пространство с целью движения на Угледар. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Владислав Селезнев. Украинские защитники сдерживают врагов. Важно снабжение оружием.

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"Нынешняя война – война артиллерии. И ключевой фактор, который позволяет уничтожить огромное количество вражеской бронетехники, вооружения и личного состава – наличие артиллерийских орудий и боеприпасов для них. Поэтому обеспечение артиллерийскими боеприпасами является критической составляющей", – отметил военный эксперт.

Бои в Донецкой области

По словам Владислава Селезнева, российские оккупанты на Востоке пытаются реализовать "план путинской России".

"Вспомним речи Путина: в них он говорил, что должен взять под контроль Донецкую и Луганскую области. Если Луганская почти оккупирована, то с Донецкой у них не все так складывается, как хотелось бы", – сказал он.

Поэтому дальше будут продолжаться ожесточенные бои в районе Марьинки с целью сдерживания вражеской атаки в направлении Курахово-Покровска и Угледара. А также противостояние продолжится западнее Бахмута в направлении Часового Яра.

"Он де-факто является ключом от агломерации Славянска – Краматорска. Также увидим оживление боевых действий на Лиманском направлении. Именно оттуда так же дороги на Славянско – Краматорскую агломерацию. Враг ищет слабые места в украинской обороне, чтобы направить туда большее количество своих резервов", – объяснил Владислав Селезнев.

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