Таким чином росіяни хочуть вийти на оперативний простір з метою руху на Вугледар. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт Владислав Селезньов. Українські захисники стримують ворожу навалу. Важливе забезпечення зброєю.
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"Нинішня війна – війна артилерії. І ключовий фактор, який нам дозволяє знищити величезну кількість ворожої бронетехніки, озброєння та особового складу – наявність артилерійських гармат та боєприпасів для них. Тому забезпечення артилерійськими боєприпасами є критичною складовою", – зазначив військовий експерт.
Бої на Донеччині
За словами Владислава Селезньова, російські окупанти на Сході намагають реалізувати "план путінської Росії".
"Згадаємо промови Путіна: в них він говорив, що має взяти під контроль Донеччину та Луганщину. Якщо Луганщина майже окупована, то з Донеччиною в них не все так складається як хотілося б", – сказав він.
Тому далі продовжуватимуться запеклі бої в районі Мар'їнки, з метою стриманння ворожої атаки в напрямку Курахово-Покровськ та Вугледару. А також протистояння продовжиться західніше Бахмута в напрямку Часового Яру.
"Він де-факто є ключем від агломерації Слов'янська – Краматорська. Також побачимо пожвавлення бойових дій на Лиманському напрямку. Саме звідти так само є дороги на Слав'янсько – Краматорську агломерацію. Ворог шукає слабкі місця в українській обороні, щоб спрямувати туди більшу кількість своїх резервів", – пояснив Владислав Селезньов.
Війна Росії проти України: що відбувається на фронті
- Ворог наступає по всій ділянці фронту. Зокрема, запеклі бої йдуть у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Росіяни намагаються оточити Авдійвку та вибити ЗСУ з плацдарму на лівому березі Дніпра.
- Загалом на 28 грудня відбулося 56 бойових зіткнень. Окупанти завдали 1 ракетний удар та 77 авіаційних по позиціях наших військових та населених пунктах.
- Раніше повідомлялося, що українські захисники просунулися на захід від Горлівки та продовжили позиційні бої. Натомість аналітики ISW зазначали, що окупанти не припиняють спроб штурму Мар'їнки, станом на 27 грудня вони просунулися на схід від Новомихайлівки.