Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео 48 ОШБ имени Номана Челебиджихана.

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Военные требуют вернуть командира Ленура Ислямова

Так, военные отмечают, что с момента создания, когда батальон еще даже не был полностью сформирован, 48 ОШБ бросили на одно из самых горячих направлений. Однако им удалось доказать свою отвагу. За все время бойцы не потеряли ни одной позиции и провели десятки успешных штурмовых действий, освободив ряд населенных пунктов в Донецкой области.

Вместо восстановления 10 дней назад военных 48 ОШБ перебросили в Покровск. Бойцы выполнили приказ, хотя не владею надлежащей развединформацией. Однако в то же время был снят их командир Ленур Ислямов. На его место назначили другого человека.

Смена командира в критический момент – это прямая угроза боеспособности подразделения и подрыв доверия бойцов! Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя,

– отмечают бойцы.

В 48 ОШБ отмечают, что именно Ленур Ислямов, благодаря своей решимости и воле к борьбе сформировал батальон на 90% из добровольцев.

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Там добавили, что в большинстве батальон состоит из воинов из Крыма и других оккупированных территорий, которые, как и комбат, имеют одну цель – вернуть собственный дом.