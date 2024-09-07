Оккупационная армия испытывает нехватку ресурсов, несмотря на все мобилизационные мероприятия. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Ян Матвеев, добавив, что проявления первых серьезных проблем врага уже заметны на фронте.

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Чего ожидать от России в сентябре

"Ситуация на Покровском, Торецком, Кураховском направлениях, а также сообщения о том, что часть поселка Нью-Йорк удалось отбить – только подтверждает, что российские планы не сработали", – подчеркнул военный эксперт.

Даже если продвижение полностью не остановилось, но оно все равно свелось к локальным противостояниям. Например, на Покровском направлении оккупационная армия уперлась в поселок Селидово и не может пройти дальше.

Беспокойство вызывает ситуация возле Угледара, ведь там российские силы продвинулись. Есть теоретическая угроза окружения города, но для этого оккупантам надо пойти еще дальше. Однако на Кураховском направлении, и в районе Часового Яра этого не наблюдается.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

"Примерно в сентябре российские военные вынуждены будут остановить продвижение. Это было понятно еще до Курской операции. Ведь у врага просто не хватало ресурсов", – заметил Ян Матвеев.

Ситуация выглядит так, что российский план не сработал. Первоочередного говорили о том, что Украина не реализовала цели в Курской области, ведь пока Вооруженные Силы наступали там, Россия продавила оборону в Донецкой области. Однако украинская армия смогла решить эти проблемы. Наступление приостановлено.

Стратегического успеха России мы не увидели, но угроза для Покровска сохраняется. Противник может попытаться в ближайшее время повторить наступление, провести массированную атаку,

– подчеркнул военный эксперт.

Еще один важный момент заключается в том, что такими темпами и потерями российская армия не сможет постоянно наступать. Несмотря на все мобилизационные мероприятия, производство техники – ресурсы все равно рано или поздно закончатся.