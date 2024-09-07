Окупаційна армія відчуває брак ресурсів, попри всі мобілізаційні заходи. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ян Матвєєв, додавши, що прояви перших серйозних проблем ворога вже помітні на фронті.

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Чого очікувати від Росії у вересні

"Ситуація на Покровському, Торецькому, Курахівському напрямках, а також повідомлення про те, що частину селища Нью-Йорк вдалося відбити – лише підтверджує, що російські плани не спрацювали", – наголосив військовий експерт.

Навіть якщо просування повністю не зупинилося, але воно все одно звелося до локальних протистоянь. Наприклад, на Покровському напрямку окупаційна армія вперлася у селище Селидове та не може пройти далі.

Занепокоєння викликає ситуація біля Вугледару, адже там російські сили просунулися. Є теоретична загроза оточення міста, але для цього окупантам треба піти ще далі. Проте на Курахівському напрямку, і в районі Часового Яру цього не спостерігається.

Ситуація біля Вугледару: дивіться на карті

"Приблизно у вересні російські воєнні змушені будуть зупинити просування. Це було зрозуміло ще до Курської операції. Адже в ворога просто не вистачало ресурсів", – зауважив Ян Матвєєв.

Ситуація виглядає так, що російський план не спрацював. Першочергового говорили про те, що Україна не реалізувала цілі в Курській області, адже поки Збройні Сили наступали там, Росія продавила оборону на Донеччині. Проте українська армія змогла розв'язати ці проблеми. Наступ призупинений.

Стратегічного успіху Росії ми не побачили, але загроза для Покровська зберігається. Противник може спробувати найближчим часом повторити наступ, провести масовану атаку,

– підкреслив військовий експерт.

Ще один важливий момент полягає в тому, що такими темпами й втратами російська армія не зможе постійно наступати. Попри всі мобілізаційні заходи, виробництво техніки – ресурси все одно рано чи пізно закінчаться.