Есть два метода борьбы против этой тактики захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона специального назначения "Шквал" 59 ОШБ Балу.

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"Это эффективный РЭБ, который не даст возможность делать эти сбросы на наши укрытия. А другая – это обычные противогазы. Противогазы выдаются, но есть очень много факторов. Даже элементарно борода уже уменьшает эффективность использования противогаза. А второе – это время, сколько человек перед тем, как одел его на себя, успел принять ядовитого вещества", – объяснил он.

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Командир батальона специального назначения "Шквал" 59 ОШБ отметил, что сейчас тактика россиян изменилась уменьшением динамики действий. Враг меньше использует технику, количество штурмов уменьшилось. Скорее всего, это связано с тем, что у оккупантов происходит перегруппировка.

100% перегруппировка происходит. Заходят новые подразделения, потому что старые уже немножко стерлись. Заходят новые подразделения, потому что старые уже немножко подтерлись,

– подчеркнул он.

Однако у оккупантов огромные проблемы. ВСУ уничтожают огромное количество техники российских захватчиков. В то же время враг имеет довольно неплохую ситуацию с беспилотниками.

"Есть определенные участки фронта, где невозможно голову выдвинуть из укрытия. Есть определенные участки фронта, где немного легче. Не знаю, чем это вызвано. Наверное, основным направлением удара", – добавил Балу.