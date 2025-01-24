Є два методи боротьби проти цієї тактики загарбників. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону спеціального призначення "Шквал" 59 ОШБ Балу.

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"Це ефективний РЕБ, який не дасть можливість робити ці скиди на наші укриття. А інша – це звичайні протигази. Протигази видаються, але є дуже багато факторів. Навіть елементарно борода уже зменшує ефективність використання протигаза. А друге – це час, скільки людина перед тим, як одягнула його на себе, встигла вжити отруйної речовини", – пояснив він.

Бої біля Покровська

Командир батальйону спеціального призначення "Шквал" 59 ОШБ зазначив, що зараз тактика росіян змінилася зменшенням динаміки дій. Ворог менше використовує техніку, кількість штурмів зменшилась. Найімовірніше, це пов’язано з тим, що в окупантів відбувається перегрупування.

100% перегрупування відбувається. Заходять нові підрозділи, бо старі вже трошки стерлися. Заходять нові підрозділи, бо старі вже трошки підтерлися,

– підкреслив він.

Однак в окупантів величезні проблеми. ЗСУ знищують величезну кількість техніки російських загарбників. Водночас ворог має досить непогану ситуацію з безпілотниками.

"Є певні ділянки фронту, де неможливо голову висунути з укриття. Є певні ділянки фронту, де трішки легше. Не знаю, чим це зумовлено. Напевно, основним напрямком удару", – додав Балу.