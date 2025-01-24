Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 58 авиационных ударов, а также совершил более пяти тысяч обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно о ситуации на фронте

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцов.

Что происходит в Липцах: смотрите на карте

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении, где за сутки произошло 9 атак оккупантов.

Вчера враг 7 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Новоегоровка, Зеленый Гай и Копанки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районе Часового Яра.

15 атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Щербиновка и Торецк.

Как изменился фронт возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Силы обороны отбили 7 вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки.

ВСУ отбили атаки возле Большой Новоселки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили две попытки оккупантов атаковать позиции наших подразделений.

На Курском направлении произошло 13 боестолкновений, враг нанес 29 авиационных ударов, применив 46 управляемых авиабомб, совершил 407 артиллерийских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.