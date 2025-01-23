Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью для "Радио Байрактар".

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Что сказал Сырский о выводах из Курской операции

Оценивая год на своей должности, Александр Сырский отметил, что одним из положительных моментов в течение этого времени была именно Курская операция, когда наши военные провели там успешные контрнаступательные действия.

Это (Курская операция – 24 Канал) значительно мотивировало и наш личный состав военнослужащих, и подняло настроение не только в наших войсках, но и в обществе, а также дало нам надежду, что это наступление будет не последнее,

– сказал генерал.

Относительно выводов, которые сделал главнокомандующий ВСУ после почти 6 месяцев Курской операции, то Сырский отметил, что, во-первых, нельзя недооценивать врага.

"Во-вторых, надо учиться воевать, побеждать, делать выводы из собственных ошибок. Ну, и, конечно, надо приобретать и преобладать (врага – 24 Канал) в технологическом плане, то есть иметь технологическое преимущество. Потому что мы воюем не числом, а прежде всего качеством и технологиями", – отметил он.

Александр Сырский отметил, что именно это дает Украине возможность сохранить жизнь наших военнослужащих, офицеров, солдат, и это – самая высокая ценность.

В то же время генерал подчеркнул, что также надо готовиться не только к обороне, а надо и наступать.

К слову, ранее Александр Сырский раскрыл идею проведения Курской операции со стороны ВСУ. Генерал отметил, что такие превентивные действия были нужными, чтобы предупредить наступление врага на Харьковском и Сумском направлениях.