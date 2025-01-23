Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для "Радіо Байрактар".

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Що сказав Сирський про висновки з Курської операції

Оцінюючи рік на своїй посаді, Олександр Сирський зазначив, що одним із позитивних моментів впродовж цього часу була саме Курська операція, коли наші військові провели там успішні контрнаступальні дії.

Це (Курська операція – 24 Канал) значно мотивувало і наш особовий склад військовослужбовців, і підняло настрій не тільки у наших військах, а й у суспільстві, а також дало нам надію, що цей наступ буде не останній,

– сказав генерал.

Щодо висновків, які зробив головнокомандувач ЗСУ після майже 6 місяців Курської операції, то Сирський зазначив, що, по-перше, не можна недооцінювати ворога.

"По-друге, треба вчитися воювати, перемагати, робити висновки з власних помилок. Ну, і, звичайно, треба набувати та переважати (ворога – 24 Канал) у технологічному плані, тобто мати технологічну перевагу. Тому що ми воюємо не числом, а найперше якістю та технологіями", – зазначив він.

Олександр Сирський зауважив, що саме це дає Україні можливість зберегти життя наших військовослужбовців, офіцерів, солдатів, і це – найвища цінність.

Водночас генерал підкреслив, що також треба готуватися не лише до оборони, а треба й наступати.

До слова, раніше Олександр Сирський розкрив ідею проведення Курської операції з боку ЗСУ. Генерал зазначив, що такі превентивні дії були потрібними, щоб попередити наступ ворога на Харківському та Сумському напрямках.