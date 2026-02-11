Называют "заливкой": россияне бросают на штурмы ВСУ "группы" из одного человека

Ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной, особенно на Покровском направлении. В то же время проблемы с коммуникациями в российских войсках создают дополнительные возможности для украинских защитников.

Об изменениях тактики и почему враг вынужден буквально по одному штурмовать позиции ВСУ 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что на планы врага значительно повлияли последние ограничения по Starlink и Telegram.

Смотрите также Майор запаса оценил реальные возможности россиян по новому масштабному наступлению весной

По мнению Ивана Ступака, Покровское направление является одним из самых сложных на фронте. Фронт на этом направлении растягивается примерно на 1200 километров – это длина, сопоставима с длинной границы Украины с Беларуссю. Самые сложные участки сосредоточены возле городов Мирноград и Покровск, где ранее находилось до 170 тысяч российских военных, из которых около 90 тысяч были штурмовики.

Противник сейчас подтянул дополнительные силы и технику, прячется в остатках зданий и промышленных объектов, чтобы подготовить наступление на Константиновку.

Что такое тактика "заливки"?

Российские войска применяют так называемую стратегию "заливки" – мелкие группы по один – два бойца распыляются, инфильтрируются в местность и постепенно накапливают силы для новых атак.

Если еще полгода назад российские штурмовые группы состояли из 5 человек, то в конце 2025 года это уже были группы по двое – трое бойцов. В начале 2026 года в основном остаются одиночные бойцы или максимум по двое.

То есть фактически это группа "один, один, один", которая разбегается в разные стороны – по полям, траншеям, канализационным коллекторам и другим сооружениям. Такая тактика позволяет накапливать силы: если к этим бойцам подходит подкрепление, условно, из 100 человек – хотя бы 10 присоединятся, и это уже существенно увеличивает численность. Добавляются еще по 10, еще по 10, и в результате формируется сотня бойцов для нового штурма.

Заметьте, что также враг применяет авиаудары, управляемые авиабомбы и периодически технику, чтобы прорвать боевые порядки, но основная ставка делается на скрытое проникновение, которое трудно обнаружить и остановить. Украинские войска борются с этой тактикой благодаря постоянному наблюдению и использованию дронов, хотя морозы и технические проблемы беспилотников затрудняют эффективный контроль.

У россиян проблемы с коммуникацией

Эксперт отмечает, что обрезание Starlink создает серьезное преимущество для Украины, усложняя координацию российских войск.

Кстати, в феврале 2026 года Украина вместе со SpaceX заблокировала терминалы Starlink, которые использовали российские войска на фронте. Был создан "белый список" разрешенных терминалов, а все остальные, в частности те у россиян, отключили. Это серьезно усложнило координацию их подразделений.

Кроме того, блокировка властями РФ Telegram дополнительно ограничивает их способность передавать данные и координировать действия на фронте.

Starlink мы обрезали им глаза, нет коммуникации, нет возможности по горизонтали передать данные от себя своим соседям?

– заметил Ступак.

Он добавил, что телеграмм остается основным средством коммуникации российских военных, и его ограничение уже вызвало тысячи жалоб среди личного состава.

Интересно, что по мнению Дмитрия Жмайло, группировка врага на Покровском направлении истощила свой наступательный потенциал, и если противник продвинется в направлении Гришино и Родинского, ему понадобится значительное усиление и больше личного состава для дальнейшего наступления. Украинские Силы обороны активно укрепляют эти позиции, что затрудняет продвижение врага, и в таком случае возможно временное приостановление боевых действий на этом участке фронта.

Основное с Покровского направления