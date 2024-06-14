Об этом сообщили в сводке Генштаба по состоянию на 14 июня.

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Удары россиян

Всего за прошедшие сутки российские террористы нанесли по территории Украины 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 66 авиаударов в частности, применив 94 управляемые авиабомбы. Россияне совершили более 3800 обстрелов, в том числе 100 – с применением РСЗО.

Ситуация на всех направлениях фронта

Удары ВСУ по оккупантам

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили средство противовоздушной обороны, два пункта управления, два артиллерийских средства, станцию РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Общие потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также враг потерял 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 средства ПВО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобилей и 16 единиц специальной техники.