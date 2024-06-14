Об этом сообщили в сводке Генштаба по состоянию на 14 июня.

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Удары россиян

Всего за прошедшие сутки российские террористы нанесли по территории Украины 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 66 авиаударов в частности, применив 94 управляемые авиабомбы. Россияне совершили более 3800 обстрелов, в том числе 100 – с применением РСЗО.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Харьковском направлении враг продолжает наступательные действия. Всего здесь произошло 8 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Глубокое Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 6 атак врага в районах Синьковки, Берестового и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 8 атак россиян - в районах Невского, Грековки Луганской области, Торского Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 2 атаки в районе Верхнекаменского и Роздоловки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 13 попыток оккупантов прорвать оборону украинских войск в районах Ивановского, Андреевки и Нового Донецкой области.

На Покровском направлении украинские воины отбили 39 атак в районах Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Межевого, Калинового, Евгеновки, Невского, Невельского Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Георгиевка, где РФ 20 раз пытался за прошедшие сутки прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении произошло 3 боевых столкновения в районе Малой Токмачки Запорожской области.

На Приднепровском направлении россияне пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки захватчики совершили 2 атаки на позиции Сил обороны Украины на этом направлении у населенного пункта Крынки.

Удары ВСУ по оккупантам

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили средство противовоздушной обороны, два пункта управления, два артиллерийских средства, станцию РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Общие потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также враг потерял 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 средства ПВО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобилей и 16 единиц специальной техники.