Про це повідомили у зведенні Генштабу станом на 14 червня.

Дивіться також Ще "мінус" 1250 окупантів і майже 190 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 14 червня

Удари росіян

Загалом протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 66 авіаударів зокрема, застосувавши 94 керовані авіабомби. Росіяни здійснили понад 3800 обстрілів, у тому числі 100 – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Загалом тут відбулося 8 бойових зіткнень. Бої точилися у районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ та Глибоке Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 6 атак ворога у районах Синьківки, Берестового та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 8 атак росіян - у районах Невського, Греківки Луганської області, Торського Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 2 атаки у районі Верхньокам’янського та Роздолівки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб окупантів прорвати оборону українських військ у районах Іванівського, Андріївки та Нового Донецької області.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 атак у районах Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Межового, Калинового, Євгенівки, Невського, Невельського Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де РФ 20 разів намагався минулої доби прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення у районі Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку росіяни намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби загарбники здійснили 2 атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку біля населеного пункту Кринки.

Удари ЗСУ по окупантах

Повітряні сили та ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, два пункти управління, два артилерійських засоби, станцію РЕБ та 11 районів зосередження особового складу й ОВТ противника.

Загальні втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.