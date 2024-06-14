Загалом протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 66 авіаударів зокрема, застосувавши 94 керовані авіабомби. Росіяни здійснили понад 3800 обстрілів, у тому числі 100 – із застосуванням РСЗВ.
Ситуація на усіх напрямках фронту
Удари ЗСУ по окупантах
Повітряні сили та ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, два пункти управління, два артилерійських засоби, станцію РЕБ та 11 районів зосередження особового складу й ОВТ противника.
Загальні втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.