Россияне в Авдеевке устроили тактическую неожиданность: выросли ли их возможности, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны 9 марта рассказали, что российские войска улучшили свои тактические возможности в районе оккупированной Авдеевки. Россияне также применили тактическую неожиданность.

По мнению экспертов, это свидетельствует, что отдельные элементы российской армии могли усвоить тактическую адаптацию. Ее оккупанты получили во время проведения наступательных операций в Украине.

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Россияне применили тактическую неожиданность в Авдеевке

Аналитики, со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца, отметили, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы вблизи северо-восточной Авдеевки.

Машовец заявил, что российские войска осуществили эту перегруппировку и тактическое смещение, не давая украинским войскам в полной мере осознать это,

– заявили в ISW.

В частности, отчет военного обозревателя свидетельствует, что российская армия продвинулась в районе Авдеевки, устроив определенную тактическую неожиданность. Военные аналитики отметили, что способность российских войск достичь подобных элементов в такой оперативной среде заслуживает внимания.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что в последнее время не наблюдали никакие значительные случаи тактической неожиданности или ее использования российскими войсками.

"То, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, необязательно свидетельствует о более широких российских возможностях", – отметили аналитики.

Согласно анализу ISW, российские войска продемонстрировали ограниченную тактическую адаптацию на определенных участках линии фронта. Однако распространенные тактические неудачи российских войск по всей территории Украины свидетельствуют, что российское военное командование не обеспечило эффективного информирования и внедрения всех потенциальных тактических адаптаций для всех российских войск, действующих в регионе.

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