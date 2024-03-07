"Не верится, что вышел целым": один из командиров 3 ОШБр "Макар" рассказал о боях за Авдеевку

Воины 3 ОШБр сдерживали врага на одном из флангов Авдеевки, чтобы обеспечить выход из города других подразделений. Один из командиров подразделения "Макар" недавно вернулся из Авдеевки и рассказал о боях за город. По его словам, "мяса" там было больше, чем в Бахмуте.

В новом видео проекта “Украинский Свидетель” Николай Зинкевич с позывным “Макар”, командир штурмовой группы “NC 13” 2 штурмового батальона 3 ОШБр, рассказал о боях за Авдеевку. Стоит отметить, что ранее он уже появлялся в материале проекта о распаковке снаряжения штурмовиков и в большом интервью о войне за посадки.

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Оккупанты массово лезли на позиции: защитники держали оборону изо всех сил

"Макар" участвовал в боях за Авдеевку: его бригада сдерживала россиян на одном из флангов, чтобы другие подразделения Вооруженных Сил могли выйти. "Макар" рассказал, что происходило в Авдеевке, какие потери понесли россияне и можно ли было спасти город.

Мы имели задачу – держать оборону в определенном секторе любым способом. Учитывая все пережитое, я не до конца могу поверить, что удалось выйти целым и невредимым,

– рассказал воин.

"Макар" говорит, что когда противник узнал, что в город заходит 3 ОШБр, то начал накапливать силы. Россияне использовали все, что можно: технику, авиацию, КАБы (управляемые авиабомбы), вертолеты, минометы, арту, кассетные боеприпасы и огромное количество FPV-дронов.

Противник окружал нас живой силой каждый день, накатывался по 6 – 10 раз. А живой силы, "мяса", у него в Авдеевке было больше, чем в Бахмуте. Противник лез по 20 – 30 человек на одну позицию,

– сказал командир.

40 бойцов ликвидировали более 200 оккупантов

Россияне несли огромные потери. По словам Макара, его собратья за 6 – 7 дней ликвидировали около 2 рот противника.

Сорок наших бойцов уничтожили от 220 до 240 человек противника. Это только убитые. Сама 3 ОШБр была растянута на большое расстояние. По подтвержденным данным, благодаря работе нашей бригады россияне потеряли около полутора тысяч человек убитыми и 3 – 4 тысячи ранеными,

– сообщил Макар.

По словам командира, некоторые бойцы 3 ОШБр во время боев в Авдеевке особенно отличились.

Для парня с позывным "Желтый" это был первый боевой выход. На его счету около сорока уничтоженных противников, включая командира группы разведки. "Желтый" работал как гранатометчик, пулеметчик, стрелок, даже как командир позиции,

– рассказал военный.

Также "Макар" отметил бойца с позывным "Кода", который эвакуировал более 50 раненых и контуженных.

Оправдан ли отход из Авдеевки

По мнению командира штурмовой группы, вывод наших войск из Авдеевки был единственно правильным решением, ведь "мы и без того потеряли много людей на этой войне". Он добавил, что "в этом случае Авдеевку уже ничего не спасло бы".

