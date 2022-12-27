Пауки начали жрать друг друга: как вагнеровцы публично "опустили" начальника Генштаба РФ

В телеге появилось видео, на котором вагнеровцы обращаются к начальнику Генштаба России Герасимову, оскорбляют его и обвиняют в отсутствии снарядов.

Гнездо жаб и гадюк зашевелилось

"Ты, черт **ный, нам нечем воевать, снарядов нет, пацаны гибнут", – говорят Герасимову люди Пригожина.

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Я сначала даже постить это не стал. Заподозрил, что это фейк и постановка. Но нет, видео оказалось подлинным.

Вагнеровцы обматерили Герасимова из-за дефицита снарядов: видео

Пригожин не только подтвердил, что это записывали его люди, но и лично приехал, чтобы пожать им руки. То есть фактически подписался под словами, что начальник генштаба РФ – "**ный черт и п**арас".

Бомба замедленного действия для России

А неплохо у них пауки друг друга едят на фоне катастроф на фронте. При этом очевидно прослеживается разложение государства.

О главном 100 тысяч пакетов с "Ладой Калиной" – не помеха: когда армия Путина может пойти в новое наступление

Армия как официальный институт теряет авторитет на глазах. Зато быстро усиливается частная армия бывшего зека, для которой нет вообще никаких законов и правил. Как говорится, угадайте, чем это закончится.