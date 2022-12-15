"Вагнеровец" поделился "откровениями" после Бахмута и подписал себе приговор

Наемник ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев повоевал немного под Бахмутом, самовольно покинул фронт и вернулся в Россию после того, как увидел, какая дичь реально творится на Донбассе.

Палач-правдоруб

Он записал видеообращение, в котором рассказал, что Пригожин отправляет своих людей тупо на мясо, в бессмысленные атаки, где нет шансов выжить. А также подтвердил, что "вагнеровцы" казнят своих без суда и следствия за разные провинности.

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Медведев пожаловался, что его жизни угрожает опасность. И попросил российское правительство о защите, потому что он живет "в правовом государстве, где действует конституция".

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Кувалда уже готова

Но, видимо, российские чиновники считают иначе. Так как беглому наемнику никто не помог. В итоге его задержали и, по сообщениям российских СМИ, планируют передать "службе безопасности Евгения Пригожина" для расправы и убийства при помощи кувалды.

Какая прекрасная страна Россия, да? Одни россияне забивают других кувалдами без суда, и все это подают, как патриотизм. А Русская православная церковь это благословляет и поддерживает.