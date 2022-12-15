Кат-правдоруб

Він записав відеозвернення, в якому розповів, що Прігожин відправляє своїх людей тупо на м'ясо, безглузді атаки, де немає шансів вижити. А також підтвердив, що "вагнерівці" страчують своїх без суду та слідства за різні провини.

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Мєдвєдєв поскаржився, що його життю загрожує небезпека. І попросив російський уряд про захист, тому що він живе "у правовій державі, де діє конституція".

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Кувалда вже напоготові

Але, мабуть, російські чиновники вважають інакше. Бо найманцю-втікачу ніхто не допоміг. У результаті його затримали і, за повідомленнями російських ЗМІ, планують передати "службі безпеки Євгєнія Прігожина" для розправи та вбивства за допомогою кувалди.

Яка чудова країна Росія, так? Одні російські люди забивають інших кувалдами без суду, і це подають як патріотизм. А Російська православна церква це благословляє та підтримує.