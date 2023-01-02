Украинские пограничники возле Бахмута и в самом городе приняли 2 жестких боя

Бахмут – самая горячая точка фронта. Украинские воины ломают все планы российских оккупантов и наносят врагу колоссальные потери.

Новость сообщил журналист Андрей Цаплиенко, а сообщение перепостила прессслужба Госпогранслужбы, сообщает 24 канал. Говорится, что один бой длился более четырех часов.

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Детали о первом бое

Он начался в 12:30 и продолжался до 16:50 в районе населенного пункта Подгородное. Российские оккупанты пытались штурмовать украинский опорный пункт. Никакого успеха враг не получил.

К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

По предварительным данным, на концерт в Кобзон отправились 7 российских захватчиков. Кроме того, известно о 9 раненых оккупантах.

Важно о втором бое

Второй бой продолжался в интервале с 16:00 до 17:00 в районе Бахмутской свалки. Украинские пограничники вместе с подразделением ССО уничтожили 2 наблюдательных пункта российских военных. Известно о 5 "двухсотых" и 3 "трехсотых" оккупантов.

Кроме того Цаплиенко опубликовал кадры предновогодних боев, в которых украинские воины защищали Бахмут.

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