Об этом говорится в статье New York Times, посвященной ситуации под Бахмутом. Аналитики отметили, что это имеет стратегический смысл.

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В частности, в статье цитируют президента Владимира Зеленского, который открыто говорил, что не уверен, стоила ли борьба за два разрушенных города Северодонецк и Лисичанск жизней около 100 украинских военных в сутки.

Но сейчас оборона Бахмута, тоже очень разрушенного, стала для Украины символом национальной борьбы. Эта битва – самая продолжительная за все время войны и она имеет большое стратегическое значение для обеих сторон,

– отмечают в NT.

Следовательно, патовая ситуация на этом участке фронта заставляет украинскую армию изменять стратегию.

До сих пор ВСУ удавалось заставлять россиян отступить

В других крупных битвах этой войны, как замечает издание, ВСУ удавалось избегать прямых столкновений, удачно маневрируя и используя оружие дальнего действия, оказанное Западом, чтобы заставить Россию отступить.

Сейчас украинскому командованию приходится подстраиваться к новым реалиям, которые предлагает противник, а именно – "под российские массы живой силы, идущие в лобовые атаки".

Однако, для России, потерпевшей поражение и на Харьковщине, и на Херсонщине, битва за Бахмут – важна и психологически. А потому те упрямо продолжают опрокидывать многочисленные боевые подразделения на это направление.

Обратите внимание! В городе, где раньше проживало около 100 тысяч человек, в настоящее время остаются около 7 тысяч в основном на менее поврежденном западном берегу реки, разделяющей Бахмут. Восточные кварталы города это сплошные руины.



Так выглядит Бахмут, после длительных, изнурительных боев / Фото NT

Грязная тактика Пригожина: как штурмуют Бахмут россияне

По данным издания, бои в Бахмуте проходили в два этапа: первые 100 дней в них участвовала российская регулярная армия, а затем наемники ППК "Вагнер".

Второй этап был более кровавым, поскольку россияне бросали на штурм города заключенных, набранных в ряды "Вагнера". А за ними следовали уже более подготовленные военные. Как отметило издание, таким образом главарь "Вагнера" Пригожин испытал новую тактику.

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