Про це йдеться у статті New York Times, присвяченій ситуації під Бахмутом. Аналітики зазначили, що це має стратегічний сенс.

Увага Буде асиметричний удар: прогноз полковника ЗСУ щодо Бахмута й Соледара

Зокрема, у статті цитують президента Володимира Зеленського, який відкрито говорив, що не впевнений, чи коштувала боротьба за два зруйновані міста Сєвєродонецьк і Лисичанськ життів близько 100 українських військових на добу.

Але зараз оборона Бахмута, також дуже зруйнованого, стала для України символом національної боротьби. Ця битва – найтриваліша за весь час війни і вона має велике стратегічне значення для обох сторін,

– зазначають у NT.

Відтак, патова ситуація на цій ділянці фронту змушує українську армію змінювати стратегію.

Досі ЗСУ вдавалось змушувати росіян відступити

В інших великих битвах цієї війни, як зауважує видання, ЗСУ вдавалося уникати прямих зіткнень, вдало маневруючи й використовуючи надану Заходом зброю дальньої дії, щоб змусити Росію відступити.

Зараз українському командуванню доводиться підлаштовуватися до нових реалій, які пропонує противник, а саме – "під російські маси живої сили, що йдуть у лобові атаки".

Однак, для Росії, яка зазнала поразки і на Харківщині, і на Херсонщині, битва за Бахмут – важлива і психологічно. А тому, ті вперто продовжують перекидати численні бойові підрозділи на цей напрямок.

Зверніть увагу! У місті, де раніше проживало близько 100 тисяч осіб, наразі залишаються близько 7 тисяч в основному на менш пошкодженому західному березі річки, що розділяє Бахмут. Східні квартали міста – це суцільні руїни.



Так виглядає Бахмут наразі, після тривалих, виснажливих боїв / Фото NT

Брудна тактика Пригожина: як штурмують Бахмут росіяни

За даними видання, бої в Бахмуті проходили у два етапи: перші 100 днів у них брала участь російська регулярна армія, а потім найманці ПВК "Вагнер".

Другий етап був більш кривавим, оскільки росіяни кидали на штурм міста ув'язнених, набраних до лав "Вагнера". А за ними йшли вже більш підготовлені військові. Як зазначило видання, таким чином ватажок "Вагнера" Пригожин випробував нову тактику.

До теми Пригожин використовує Соледар, щоб зміцнити репутацію вагнерівців, – ISW