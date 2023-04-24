Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, снарядного голода у россиян возле Бахмута не наблюдают.
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Жестокие бои в Бахмуте
Жданов отметил, что в Бахмуте сейчас продолжаются самые жестокие бои. За последние несколько дней ситуация существенно ухудшилась.
Бахмут – самая горячая точка более чем на тысячу километров фронта. Самые жестокие бои продолжаются именно в городе. За последние дни ситуация в самом Бахмуте существенно ухудшилась,
– сказал он.
По словам военного эксперта, бои продолжаются у Григоровки, Хромового и Ивановского. За минувшие сутки враг провел безрезультатные наступательные действия в районе трех населенных пунктов.
"Тяжелые бои в Хромовом, но все попытки врага выйти на бульварную часть улицы Чайковского провалились. Однако динамика боев такова, что эти улицы становятся фронтом, начиная от северной части. Враг, не считаясь ни с потерями, ни с расходами боеприпасов, пытается вытеснить ВСУ из Бахмута", – сообщил Жданов.
Он подчеркнул, что украинские защитники не находятся в окружении. Оснащение и комплектация наших войск продолжается. Также продолжается эвакуация раненых.
Олег Жданов добавил, что у российских захватчиков пока достаточно артиллерии, а снарядного голода у врага не наблюдают.
Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Сырский сообщил, что происходит в Бахмуте
- Командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский снова приехал в Бахмут. Он рассказал, что украинские военные в городе не только ведут оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это позволяет нашим силам уничтожать лучшие подразделения врага и выигрывать время.
- По его словам, враг не оставляет цель окружить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города.
- Сырский заявил, что на Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Идут тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу.