Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, снарядного голоду у росіян біля Бахмута не спостерігають.

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Жорстокі бої у Бахмуті

Жданов зазначив, що у Бахмуті зараз тривають найжорстокіші бої. За останні кілька днів ситуація суттєво погіршилась.

Бахмут – найгарячіша точка на понад тисячу кілометрів фронту. Найжорстокіші бої тривають саме у місті. За останні дні ситуація в самому Бахмуті суттєво погіршилась,

– сказав він.

За словами військового експерта, бої продовжуються біля Григорівки, Хромового та Іванівського. За минулу добу ворог провів безрезультатні наступальні дії у районі цих трьох населених пунктів.

"Тяжкі бої в Хромовому, але всі спроби ворога вийти на бульварну частину вулиці Чайковського провалились. Однак динаміка боїв така, що ці вулиці стають фронтом, починаючи від північної частини. Ворог, не рахуючись ні з втратами, ні з витратами боєприпасів, намагається витіснити ЗСУ з Бахмута", – повідомив Жданов.

Він наголосив, що українські захисники не перебувають в оточенні. Оснащення та комплектація наших військ триває. Також продовжується евакуація поранених.

Олег Жданов додав, що у російських загарбників поки достатньо артилерії, а снарядного голоду у ворога не спостерігають.

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