Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ Егор Чечеринда, отметив, что город обороняют не только подразделения Вооруженных Сил. Также он отметил важность мобилизации для обороны Часового Яра.

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Важный город

По словам майора ВСУ, все возможные подразделения украинской армии и спецназовцы ГУР МО, которые не совсем к этому имеют отношение, переброшены сейчас в Часов Яр. Город расположен на высоте, поэтому россиянам достаточно сложно его захватить. Часов Яр является ключом к северному Донбассу: Константиновка, Славянск, Краматорск.

Критически важно удержать Часов Яр, поэтому все силы ВСУ сейчас сосредоточены на защите этого населенного пункта,

– подчеркнул Чечеринда.

Часов Яр: смотрите на карте

Важность мобилизации

К сожалению, по словам майора ВСУ, сейчас ВСУ возле Часового Яра недостаточно укомплектованы военными. Удовлетворить эту проблему может мобилизация. В Киеве открылся рекрутинговый центр для украинских добровольцев, которые хотят идти в армию, "ловить" мужчин с повестками там никто не будет.

"Доукомплектование мобилизационного резерва должно спасти ситуацию на фронте. Оружие без людей воевать не сможет", – отметил Чечеринда.

Интересно! В Киеве открыли первый в городе рекрутинговый центр 30 апреля. Основным преимуществом таких центров является возможность выбора специальности в рядах Вооруженных Сил, ведь в каждой бригаде есть вакансии, которые надо заполнять людьми. Это уже 18 центр рекрутинга украинской армии.

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