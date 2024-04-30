Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин во время открытия первого центра рекрутинга в Киеве во вторник, 30 апреля.

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Новый рекрутинговый центр

Основным преимуществом таких центров является возможность выбора специальности в рядах Вооруженных Сил, ведь в каждой бригаде есть вакансии, которые надо заполнять людьми.

По большому счету это – сервис, куда человек приходит и может получить любую информацию о том, какие есть специальности и где себя можно найти в соответствии со своей гражданской специальности, военно-учетной специальности. Здесь не будет человеку вручена повестка,

– пояснил Лазуткин.

Представитель Минобороны добавил, что в рекрутинговых центрах продолжается "сопровождение" военнообязанных, и в вопросах воинской части, куда попадет человек, и по контракту.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова во время открытия сообщила, что это уже 18 центр рекрутинга украинской армии.

Обратите внимание! Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Минобороны Украины опубликовало основные изменения, которых стоит ждать украинцам.

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