Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин во время открытия первого центра рекрутинга в Киеве во вторник, 30 апреля.
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Новый рекрутинговый центр
Основным преимуществом таких центров является возможность выбора специальности в рядах Вооруженных Сил, ведь в каждой бригаде есть вакансии, которые надо заполнять людьми.
По большому счету это – сервис, куда человек приходит и может получить любую информацию о том, какие есть специальности и где себя можно найти в соответствии со своей гражданской специальности, военно-учетной специальности. Здесь не будет человеку вручена повестка,
– пояснил Лазуткин.
Представитель Минобороны добавил, что в рекрутинговых центрах продолжается "сопровождение" военнообязанных, и в вопросах воинской части, куда попадет человек, и по контракту.
Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова во время открытия сообщила, что это уже 18 центр рекрутинга украинской армии.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 4 мая в Украине отменят статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "годных" или "непригодных" к военной службе. Также военнообязанных разделят на 4 категории.
- Военнообязанные, которые обновляют данные в ТЦК, в любом случае будут направлены на военно-врачебную комиссию. Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина формирует новые бригады для усиления позиций. Он подчеркнул, что они знают, как победить. Но украинским защитникам нужна своевременная поддержка от союзников в достаточном количестве.