Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час відкриття першого центру рекрутингу в Києві у вівторок, 30 квітня.

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Новий рекрутинговий центр

Основною перевагою таких центрів є можливість вибору спеціальності у лавах Збройних Сил, адже в кожній бригаді є вакансії, які треба заповнювати людьми.

За великим рахунком це - сервіс, куди людина приходить і може отримати будь-яку інформацію про те, які є спеціальності і де себе можна знайти відповідно до своєї цивільної спеціальності, військово-облікової спеціальності. Тут не буде людині вручено повістку,

– пояснив Лазуткін.

Речник Міноборони додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час відкриття повідомила, що це вже 18 центр рекрутингу української армії.

Зверніть увагу! Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Міноборони України опублікувало основні зміни, яких варто чекати українцям.

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