"Война закончится политическим решением"․ Интервью с командующим Нацгвардии Пивненко

Уже 4 года Украина сдерживает полномасштабную российскую агрессию. Хотя Кремль не декларирует намерений останавливать войну и продолжает как атаки на фронте, так и террористические обстрелы гражданского населения, однако Украина может заставить россиян отступить. Впрочем для этого необходимы эффективные и асимметричные шаги. Это касается не только военных, но и политических решений.

Командующий Нацгвардией, украинский генерал Александр Пивненко в эксклюзивном интервью на ютуб-канале Анны Максимчук честно рассказал, как понял, что вторжение России будет неизбежным и к чему не была готова Украина. Больше о первых днях войны на Харьковщине, изменениях на фронте за 4 года и о том, что будет после окончания боев – читайте в материале далее.

Каким был первый бой под Харьковом и как он повлиял на ход обороны?

Что вы можете сказать о политиках, которые постоянно что-то говорят о войне, и военных, которые исправляют сказанное?

Все войны заканчиваются, и эта война закончится. Но она закончится политическим решением. Считаю, нужно иметь баланс, чтобы политики не слишком вмешивались в военное направление, и наоборот – военные не слишком заходили в политику. В этом вопросе стоит быть очень внимательными.

Как военного, российское вторжение, видимо, не выбило вас из состояния равновесия. Но, несмотря на все, было ли это шоком для вас?

Мы с 28 января (2022 года, – 24 Канал) уже были готовы: вынесли на свой этаж, где был отдельный отряд специального назначения, мешки с песком. То есть мы ждали.

Конечно, мой личный состав не верил в большую войну, думал, что я придумываю какие-то сказки. А я говорил: "Мои дорогие, поверьте, это будет". Окончательным подтверждением для меня было 23 февраля, когда из консульства России выехали их послы и работники. Они выезжали через Гоптовку (пограничное село на Харьковщине, – 24 Канал), и я понял, что в любом случае это произойдет.

Мы собрали всех военнослужащих, поставили задачу, вывели мобильные группы на окраины Харькова. Я ждал и распустил всех домой, потому что никаких официальных распоряжений никто никому не отдавал.

Для меня все началось дома – взрывы я встретил в постели. Мы быстро собрались, и уже через 2 часа были готовы к действиям.

Что в первую очередь было сделано на Харьковском направлении и непосредственно в Харькове?

Я отдал распоряжение каждому в соответствии с его задачами. Мы переодели наших военнослужащих в гражданскую одежду. Они отправились гражданскими автомобилями в направлении, где шли бои, со стороны границы в районе Гоптовки.

Для меня было важно понять, где находится враг и сколько у меня есть времени. Чтобы знать, нужно ли менять локацию, или мы еще можем оставаться на этом месте и воевать.

Лично я поехал к своим людям, мы проехались по окрестностям Харькова, налаживали взаимодействие с нашими военнослужащими – 92 бригадой, Военным институтом танковых войск, курсантами Национальной академии, ТРО и другими подразделениями, чтобы разобраться, кто где есть, найти контакт и действовать уже слаженно.

Вы первые "разобрали" там танк?

Да, я честно говорю, не помню точно – надо было записывать, возможно, это было бы интересно. Мы ехали на задание, чтобы поддержать наших военнослужащих танкистов. Я взял ББМ, Cougar, три БТР-4Е. И мы на скорости 110 километров в час поехали по окружной дороге Харькова до Циркунов.

И вот на повороте на Циркуны мы наткнулись на противника. Сначала думали, что это свои. Но мы буквально заехали к ним на блокпост, и когда уже начался бой, мы поняли, что это не наши военнослужащие.

Наводчики и операторы сработали сразу: мы уничтожили танк примерно с 30 выстрелов. У танка отлетела башня, а БМП разрезало, практически пополам. Тот блокпост мы уничтожили. Потом ВСУ зашли туда, забрали пленных, которые там были, и заняли его. Это был наш первый бой.

Далее у вас был Бахмут?

Сначала была Харьковщина, а потом Бахмут. Когда я стал командиром 3 бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ, Бахмут был уже серьезным испытанием, потому что мы воевали против вагнеровцев. Они были профессионально подготовлены, знали свое дело и очень уверенно и четко отрабатывали наступательные действия.

Наша бригада была новичками в городских боях. Это очень важно, потому что были срочники, и контрактники, и мобилизованные. Но военнослужащие-срочники показали себя очень хорошо. Я считаю, что когда ты молодой, то очень быстро усваиваешь знания и навыки. Они давали нормальное сопротивление вагнеровцам, что, я уверен, стало для них неожиданностью.

Как изменился враг и война за 4 года?

Вы встречались с кадровыми военными противника. Сейчас их присутствие понемногу стирается. Что сейчас можем ожидать и кто перед нами? Что это за враг?

Тактика в корне изменилась: появилось сотни тысяч БПЛА на фронте, которые постоянно ведут разведку. Вся карта ведения боевых действий подсвечена. Как их противники все видят, так и мы видим.

Штурмы колоннами уже не работают. Помните, 14 бригада НГ "Червона Калина" уничтожила всего более 250 единиц техники – мотоциклы, различные байки, квадроциклы, бронированную технику. Все это было уничтожено за один световой день. И так же враг не позволит нам большими колоннами двигаться, забирать подразделение и вытеснять его. Все подсвечено.

Поэтому очень важно, когда мы проводим ротацию своими подразделениями на позиции – это критический момент. Именно здесь наш военнослужащий больше всего подвергается риску, ведь враг видит все. В плохую погоду – дождь, снег или в темное время суток – ему нужно добраться до позиции, заменить личный состав, при этом замаскироваться и вести наблюдение.

Насколько сегодня актуально умение управлять БПЛА по сравнению с традиционным умением стрелять?

Это правильный вопрос. Я считаю, что так же как каждый военнослужащий должен знать свое штатное оружие и уметь им пользоваться, так и каждый военнослужащий Национальной гвардии – и вообще все Силы обороны Украины – должны уметь работать с БПЛА на базовом уровне: "Мавик" или FPV. Уметь пользоваться ими и применять в бою для ведения боевых действий. Это важно. Время придет – и мы все будем летать.

Например, мы знаем о подразделении "Рубикон", который охотится на наших пилотов с помощью КАБов, артиллерии и дронов, уничтожает их, наносит ранения и тому подобное. Поэтому нужна быстрая замена и четкое распоряжение. Из штаба выехали 10 пилотов – неважно, офицер ты, солдат или сержант, – все выполняют задачи на ротационной основе. Вот такая реальность, которая и в дальнейшем будет действовать.

Роль Нацгвардии в боевых действиях

В Национальной гвардии сейчас проводят подготовку пилотов для всех видов войск?

Да, кроме медиков – у них свои дела. Мы над этим очень активно работаем и в дальнейшем будем развивать эти направления.

НГУ – это единственное в мире военное формирование, которое принимает непосредственное участие в боях. Как за это время изменились гвардейцы?

Раньше мы были скорее правоохранителями, а сейчас фактически стали военными. Было очень трудно – не совсем верили, что мы сможем создать корпуса, управления корпусов и научить их вести боевые действия, но мы все это сделали.

Сейчас у нас, я считаю, очень серьезная военная часть: мощные корпуса, сильные лидеры: "Редис", "Корнет". А также есть бригады как "Хартия" и "Азов". Вы сами это видите – никаких дополнительных доказательств не надо. Они демонстрируют свое военное мастерство, выполняют задачи, уничтожают врага и не дают ему продвинуться.

Вы упомянули о корпусах, но в информационном пространстве часто звучит критика. Можете объяснить, почему именно корпуса, а не дивизии?

У нас с самого начала были корпуса, а не дивизии. Теоретически можно было бы перейти на дивизии, но это потребовало бы полного изменения документации и подходов. Не так важна сама формулировка – главное, чтобы наши подразделения оставались под командованием командира корпуса.

Сейчас мы не можем собрать все подразделения, например, вывести одну бригаду или другую, когда они находятся на важных направлениях. А вы же знаете, что противник осведомлен о ротации: так же как мы знаем о ротации противника, так и он действует во время наших ротаций – очень уверенно, из-за чего мы теряем территорию и позиции.

Здесь очень важно собрать под командование командира корпуса все подразделения. Тогда он будет иметь четкое понимание, потому что знает командиров бригад, а командиры бригад знают его. Мы знаем каждого военнослужащего: как он действует, какие его слабые места, как с ним говорить, как влиять, чтобы он выполнял другие задачи. Это уже непосредственно работа командира.

К чему не была готова Украина в начале войны?

С начала полномасштабного вторжения и до сегодня враг смог оккупировать 5 тысяч квадратных километров нашей земли. С военной точки зрения – это плохой или хороший показатель?

Это хороший показатель, потому что они захватили большую территорию. Но это плохой показатель для нас. Мы не были готовы, поэтому в начале потеряли очень много.

Если бы мы знали, уверенно действовали, расставили все силы на позициях, вовремя взорвали все мосты, сделали необходимую инженерную работу, то таких последствий не было бы.

Например, как работает небольшая страна Израиль. Когда они имеют развединформацию, то действуют наперегонки – поднимают самолеты и уничтожают противника. Потому что они знают, что завтра могут начаться боевые действия, поэтому заранее все ликвидируют.

Мы сейчас делаем так же. Если знаем, что противник наступает на нас, на позициях есть проломы по системе, имеем данные, где район его сосредоточения, с которого он будет действовать, то направляем туда все средства, которые дотягиваются, и уничтожаем его. Тогда у врага меняются планы, он отступает и надо уже по-другому реагировать.

Тогда мы видели и знали, что на границах стоит противник, то надо было по нему работать всеми средствами. И тогда все было бы иначе.

Как на самом деле можно остановить россиян?

В недавнем интервью вы сказали по территориям, что не нужно соглашаться на условия россиян, ведь зачем тогда мы это все начинали. Но сегодня мы можем противостоять врагу и насколько долго?

Если мы поднимем дроновую составляющую на нужный уровень, потому что сейчас он недостаточен, и при этом враг не продолжит двигаться вглубь нашей страны, то все будет нормально.

То есть, если активная оборона будет работать и у противника не будет никаких побед, тогда он задумается, нужна ли ему такая война? Важно остановить его и уверенно стоять.

Не надо наступать, необходимо обеспечить устойчивость обороны, и тогда врагу не будет что объяснять своему народу.

Удалось ли сорвать весеннюю наступательную кампанию врага?

После блокировки Starlink эксперты пришли к выводу, что это сломало весеннюю наступательная кампания врага. Действительно ли это так?

Не сломало. Были определенные сбои в системе, но они перешли на радиостанции, нашли способы управления. Как летали дроны, так и летают. Поверьте, ничего не сломалось.

А что с военной точки зрения означает "весенняя или летняя кампания"?

Понимаете, уже не будет больших штурмов. Им нужно определенное количество людей, которые инфильтрируются на наши территории, делают ячейки, и нам трудно их оттуда выбивать.

Поэтому мы отходим, как было на Покровском направлении. Там они инфильтрировались очень много именно в город. Сейчас в Купянске мы успели сработать качественнее и гармоничнее, поэтому вытеснили их. На сегодня важно не давать врагу возможность инфильтроваться. Это самое главное.

Реально ли остановить вражеские обстрелы городов Украины?

А можно ли остановить обстрелы гражданских городов? Что для этого нужно делать?

Нужна системная работа и постоянное наращивание своих возможностей. Над этим и работают.

Например, Павла Елизарова "Лазаря" по решению президента перевели на должность заместителя командующего Воздушными силами для того, чтобы помочь новому министру обороны Михаилу Федорову нарастить способности и остановить вообще все полеты.

Действовать против ракет сложнее. Ракеты – это ПВО. "Шахеды" – это война перехватчиков. Когда мы выйдем на достаточный уровень, не будет этих "Шахедов", но для этого нужно время и системная работа всех подразделений Сил обороны. Потому что перехватчиками занимаются все.

Эту работу нужно наладить, чтобы все работало как часы. Не бывает быстрых решений, потому что мы ведем глобальную войну. Нельзя сегодня просто так остановить 400 "Шахедов" с помощью мобильных огневых групп, потому что они постоянно меняют свою тактику применения.

Что будет происходить на фронте, когда закончится война?

Если предположить, что война закончилась, мы победили, что произойдет на линии боевого соприкосновения?

У нас уже это было – АТО, ООС, стабилизационные действия. Поэтому будет так же и в этом случае. Будут продолжаться стабилизационные действия. Будет работать полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. Будут ли отведены Вооруженные Силы, зависит от того, какие будут договоренности.

Мы готовы к этому – поддерживать порядок и останавливать врага, если он надумает нарушить план, который был подписан. Вы же знаете, для них подпись – ничего не значит, не надо верить этому.

Нам нужно быть сильными, ведь к сильным и подготовленным не лезут, потому что знают, что получат. Поэтому если мы будем иметь чем защищаться, и как защищаться, будем все профессионалами, то поверьте, никто не захочет нас трогать, потому что эта война будет очень дорого им стоить.

Перешла ли украинская армия на стандарты НАТО?

В начале войны много говорили о том, что украинская армия должна перейти стандарты НАТО. Произошло ли это уже?

Мы уже перешли на S-структуру, G-структуру, то есть Главное управление работает по этим стандартам, по MDMP. Это другая система работы в войсках, но она еще на этапе перехода.

Это должно происходить глобально. Руководящие документы должны пересекаться между Вооруженным Силами, Национальной гвардией. Это не только наша работа. Нельзя, чтобы было так, что мы перейдем, а все остальные – нет. Это надо делать вместе.

О сложностях работы и поездках на фронт

Вы же фактически повзрослели на войне?

Ранее, когда я находился как военнослужащий в отдельном отряде спецназначения, и еще не было войны, то я мечтал, что будут боевые действия. Подсознательно я понимал, что это будет.

Сейчас, как командующий, я не хочу войны, не хочу, чтобы мои люди погибали, исчезали без вести, были в плену. Для меня это уже слишком много, потому что я все пропускаю через себя.

Я не хочу вообще, чтобы на нашей планете были войны, потому что за что убивать людей? За ресурсы? Кому-то захотелось и у него есть оружие, поэтому он это делает? Это вообще ужас, это же не средневековье. Мы уже в XXI веке. Надо понимать, что необходимо развиваться. Почему не жить нормально на нашей планете?

Где вы берете силы, чтобы встречаться с родственниками военнопленных и без вести пропавших? Поскольку каждая семья осознает, что определенным образом причастны к этому. Как это можно пережить и как вы себя потом чувствуете?

Это очень сильный стресс, потому что я пропускаю через себя каждые их слова.

Они очень активные люди, говорят то, что думают, а мы им потом объясняем. В принципе, все наши встречи заканчиваются нормально, с пониманием, потому что мы все объясняем.

У нас отлаженная система работы. Мы стягиваем представителей Вооруженных Сил, КШ, Нацполиции, Службы безопасности, представителей воинских частей, из которых погибли военные, попали в плен или считаются без вести пропавшими.

Это тяжелая работа. Если до обеда встретился, то после ты уже не можешь нормально работать, потому что переживаешь, что, как и почему говорят, о чем велись разговоры. Это очень тяжело, но я понимаю, что мы должны это делать, и мы это делаем.

Вы постоянно ездите на фронт, что опасно. Зачем вы это делаете?

Наши командиры бригад, батальонов получали ранения. Погибали командиры роты. А что делать? Надо ездить. Можно бояться ездить на фронт, но ты можешь чинить дома розетку и тебя убьет током. Такое тоже может быть, потому что никто не знает, что с ним будет завтра.

Нам нужно работать. Наша страна – системная, должны развиваться и делать все, для того, чтобы наши дети потом не воевали. Это – самое главное.

Должны осознать всей страной, что надо остановить врага и жить потом нормально. Мы должны "набрать мышц" и работать над тем, чтобы больше враг никогда сюда не сунулся, не делал инфильтрации, намеренно ничего не уничтожал.

Поэтому это такая работа, которая всем службам нужна. На самом деле таких отношений между структурами до войны не было. Сейчас я могу общаться с кем хочу, и так же со мной – кто хочет. Можем решать задачи, все идут на встречу и помогают друг другу.

Что чаще всего от вас могут услышать военные, комбриги, командиры, которые вам звонят, когда уже просто нет сил? Какие слова поддержки?

Держись, мы все преодолеем, мы победим, ничего страшного здесь нет. Вы и так сделали очень много для этой страны, но надо поработать еще немножко. Я вместе с вами, и мы будем это делать.

Все перегорают, наступают определенные моменты, но я их поддерживаю, и они потом нормально работают – четыре, пять лет.

Я надеюсь, что в ближайшем будущем все закончится. Я уже не хочу, чтобы эти войны вообще происходили – не только в нашей стране. Уверен, что эти все войны закончатся.

О планах на будущее после войны

Вы выглядите как спортивный человек. Как тренируетесь?

Сейчас занимаюсь армрестлингом. Это мое любимое дело. Он мне нравится тем, что не нужно много времени или хорошие спортивные залы. Достаточно иметь стол, несколько ручек и один тренажер, и можешь выполнять всех упражнения.

Раньше я бегал, но сейчас уже набегался. Если честно, устал бегать марафоны, лучше уже поплавать. Армрестлинг – это физическая сила в мышцах, в руках, это нужно.

Человек должен быть всегда подготовленным. Это первое, когда ты идешь в спецподразделение. Вообще такое понятие как спецподразделение после войны будет участвовать в антитеррористических мероприятиях. А сейчас у нас все – спецназы, все летают, все воюют, все занимаются, насколько это возможно, в тех условиях.

За время войны вы нашли рецепт спокойствия от генерала Пивненко?

Не знаю. Я понимаю одно: надо работать. Если ты работаешь и у тебя голова занята задачами, которые или сам себе даешь, или иногда министерство нацеливает на правильную работу, то у тебя нет времени думать о чем-то другом.

Я достаточно спокойный человек, хотя иногда бывает, что нервничаю, но стараюсь себя сдерживать. Нервничать нет смысла.

Кем вы видите себя после войны?

Не знаю. Я об этом вообще не думал. Я более 14 лет служил в подразделении специального назначения, и не видел себя никем, кроме спецназовца.

Потом мне сказали: руководи бригадой, Мне это очень понравилось. Считаю, что это лучше всего. Бригада – это стальная мощь, и когда бригада у тебя серьезная, подготовленная – это очень круто. А командиры – это уважение. Когда командира бригады уважают, он уважает свой личный состав.

Возможно, пойду на пенсию и буду отдыхать. Но, думаю, что такого не будет. Надо будет еще работать, потому что период войны – тяжелый, а после войны будет еще более тяжелый период для нашего населения.

Много людей будет раненых этой войной – и ментально, и физически. И личный состав, и гражданские люди. Все от этой войны страдают, и с ними будет потом очень трудно работать. Это будет для нас тоже новый опыт.