"Перемещение оккупантов может быть провокацией": что происходит на левом берегу Херсонщины

Россияне начали отводить часть своих войск из Каховки и Новой Каховки, что на Херсонщине и распространяют слухи, что якобы покинут их до конца года. Перемещения оккупантов были замечены и местными жителями.

Впрочем, вероятно, это провокация российских захватчиков, как и постоянные обстрелы населенных пунктов, которые они и контролируют, в частности Каховки. Такое мнение 24 канала выразил херсонский активист Владимир Молчанов.

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Перемещение россиян в Херсонской области могут быть провокацией

Молчанов рассказал, что оккупанты хотят уменьшить количество местного населения в этих населенных пунктах, поскольку боятся их наведения. Кстати, наведение на вражеские объекты на Херсонщине достаточно эффективно. А в прибрежных населенных пунктах еще работает украинская связь.

Таким образом (распространяя слухи о выходе из Каховки и Новой Каховки – 24 канал) они пытаются обнаружить тех, кто будет радоваться и сообщать об этом, потому что нет никаких военных оснований для того, чтобы выводить их откуда. Сейчас наши бойцы практически не могут переправиться и форсировать Днепр.

– объяснил херсонский активист.

По его словам, вероятнее всего, оккупанты просто выводят те части, которые понесли потери в результате работы украинских артиллеристов, а затем заведут туда новые части. Кроме того, возможно россияне считают, что им достаточно тех сил, которые есть сейчас на Херсонщине или они могут их даже уменьшить и определенные подразделения перебросить на Донбасс.

"Но это не означает, что вскоре ВСУ смогут триумфально зайти в Каховку, Олешки или Голую Пристань. К сожалению, все гораздо хуже. Поэтому следует заметить, что это может быть просто обычная провокация или попытка выдать желаемое за действительное для того, чтобы выявить активных симпатиков Вооруженных Сил Украины, сообщающих о перемещении россиян", – подытожил херсонский активист.

Молчанов рассказал о ситуации на левом берегу Херсона: смотрите видео

"Чем дальше на Юг, тем больше там разного хлама"

На левом берегу Херсонщины оккупанты почти в каждом селе строят оборонительные укрепления. Да, войска россиян сейчас присутствуют почти в каждом населенном пункте левого берега. Там расположены разные подразделения врага, за исключением разве вагнеровцев.

Чем дальше на Юг, тем больше там кадыровцев, росгвардейцев и прочего хлама. Здесь у них есть проблема, что там, где больше войск в прибрежной части левобережной полосы – нет карателей и некому контролировать местных жителей,

– сообщил херсонский активист.

По его словам, именно поэтому захватчики прибегают к такому неординарному способу принуждения к "эвакуации", как обстрелы контролируемой ими территории. Раньше этим могли заниматься каратели вместе с коллаборантами, но сейчас там их не осталось, поскольку их эвакуировали дальше на Юг.

Враг контролирует 13 ОТГ в Херсонской области: какая там ситуация

В настоящее время каратели и коллаборанты присутствуют в 13 ОТГ Херсонской области – от Лазурненской или Бехтерской общин и далее на Восток до Генического общества. Враг контролирует эти территориальные общины и в гражданском плане.

Сейчас там вводится "рублевая зона". Они обещают репрессии против всех возможных случаев торговли за гривны,

– рассказал Молчанов.

Также враг обещает репрессии против не зарегистрировавшихся по российскому законодательству предпринимателей и не начать платить налоги в российский бюджет. Кроме того, захватчики привозят в Херсонскую область учителей из Крыма, чтобы те продолжали учебный год.

"Но все это касается лишь небольшой части Херсонщины – 13 из 49 общин. В частности, 2 города – Скадовск и Геническ. Что касается большинства левого берега, то его россияне контролируют только в военном плане и они в значительной степени пытаются выгнать оттуда население", – отметил Молчанов. .

Хаотично роют окопы, чтобы хоть чем-нибудь заняться

Возведение врагом оборонительных сооружений в Херсонской области похоже в большей степени не на системные укрепления, а на тренировку "чмобиков" рыть окопы.

Иногда даже на Юг фронтом строят эти укрепления, на Восток или Запад – куда угодно. Похоже они просто тренируются рыть окопы,

– заметил херсонский активист.

По его мнению, военное командование страны-агрессорки пытается хоть чем-нибудь занять мобилизованных, чтобы они "не гулять и не спивались".

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