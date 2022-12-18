Утім, ймовірно, це провокація російських загарбників, як і постійні обстріли населених пунктів, які вони ж і контролюють, зокрема Каховки. Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов.

Зверніть увагу Окупанти готують новий "жест доброї волі" на Херсонщині, ситуація на фронті: головне з Генштабу

Переміщення росіян на Херсонщині можуть бути провокацією

Молчанов розповів, що окупанти хочуть зменшити кількість місцевого населення у цих населених пунктах, оскільки бояться їхнього наведення. До речі, наведення на ворожі об'єкти на Херсонщині є досить ефективним. А в прибережних населених пунктах ще й працює український зв'язок.

У такий спосіб (поширюючи чутки про вихід з Каховки та Нової Каховки – 24 канал) вони намагаються виявити тих, хто буде радіти та повідомляти про це, тому що немає жодних воєнних підстав для того, щоб виводити їхні війська звідки. Зараз наші бійці практично не можуть переправитися та форсувати Дніпро,

– пояснив херсонський активіст.

За його словами, найімовірніше, окупанти просто виводять ті частини, що зазнали втрат внаслідок роботи українських артилеристів, а потім заведуть туди нові частини. Крім того, можливо росіяни вважають, що їм достатньо тих сил, що є зараз на Херсонщині або ж вони можуть їх навіть зменшити та певні підрозділи перекинути на Донбас.

"Але це не означає, що невдовзі ЗСУ матимуть змогу тріумфально зайти в Каховку, Олешки чи Голу Пристань. На жаль, все набагато гірше. Тож слід зауважити, що це може бути просто звичайна провокація або спроба видати бажане за дійсне для того, щоб виявити активних симпатиків Збройних Сил України, які повідомляють про переміщення росіян", – підсумував херсонський активіст.

Молчанов розповів про ситуацію на лівому березі Херсонщини: дивіться відео

"Чим далі на Південь, тим більше там різного непотребу"

На лівому березі Херсонщини окупанти майже в кожному селі будують оборонні укріплення. Так, війська росіян наразі присутні майже в кожному населеному пункті лівого берега. Там розташовані різні підрозділи ворога, за виключенням хіба вагнерівців.

Чим далі на Південь, тим більше там кадирівців, росгвардійців та іншого непотребу. Тут у них є проблема, що там, де більше військ у прибережній частині лівобережної смуги – немає карателів і немає кому контролювати місцевих жителів,

– повідомив херсонський активіст.

За його словами, саме тому загарбники вдаються до такого неординарного способу примусу до "евакуації" як обстріли контрольованої ними території. Раніше цим могли займатися карателі разом з колаборантами, але зараз їх там не залишилося, оскільки їх евакуювали далі на Південь.

Ворог контролює 13 ОТГ на Херсонщині: яка там ситуація

Наразі карателі та колаборанти присутні у 13 ОТГ Херсонської області – від Лазурненської або Бехтерської громад і далі на Схід до Генічеської громади. Ворог контролює ці територіальні громади й у цивільному плані.

Зараз там запроваджується "рубльова зона". Вони обіцяють репресії проти всіх можливих випадків торгівлі за гривні,

– розповів Молчанов.

Також ворог обіцяє репресії проти підприємців, які не зареєструвалися за російським законодавством та не почати платити податки в російський бюджет. Окрім того, загарбники привозять на Херсонщину вчителів з Криму, щоб ті продовжували навчальний рік.

"Але все це стосується лише невеликої частини Херсонщини – 13 з 49 громад. Зокрема 2 міста – Скадовськ та Генічеськ. Що стосується більшості лівого берега, то його росіяни контролюють лише у воєнному плані й вони значною мірою намагаються вигнати звідти населення", – зазначив Молчанов.

Хаотично риють окопи, щоб бодай чимось зайнятись

Зведення ворогом оборонних споруд на Херсонщині схоже більшою мірою не на системні укріплення, а на тренування "чмобіків" рити окопи.

Іноді вони навіть на Південь фронтом будують ці укріплення, на Схід або Захід – куди завгодно. Схоже вони просто тренуються рити окопи,

– зауважив херсонський активіст.

На його думку, військове командування країни-агресорки намагається бодай чимось зайняти мобілізованих, щоб вони "не гуляти та не спивалися".

Останні новини з Херсонщини