Утім, суттєво зменшувати кількість своїх військових у цій зоні фронту вони все ще не поспішають. Про це 24 каналу розказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Людей не рахують
За її словами, ворог вважає своїм найневичерпнішим ресурсом саме людей, хоча насправді це – нелюди, які прийшли на чужу землю вбивати українців. Тож російське командування робить ставку саме на цей ресурс, і зменшення військової присутності не спостерігається.
Але спостерігається "броунівський рух", в якому вони намагаються знайти собі місце під сонцем,
– зауважила Наталія Гуменюк.
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Вона додала, що це все-таки демонструє неспокій і моральну дестабілізацію в стані ворога, адже постійне облаштування нових місць дислокації також дуже виснажує окупантів.
Як наслідок, у них зростає незадоволення командуванням, яке ніяк не може визначити для них місце дислокації і порядок наступних дій. А це, звичайно, теж грає на руку українській стороні.
Останні новини з Півдня
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни передислоковують окремі підрозділи та відводять частину військ з Каховки та Нової Каховки до району Нижніх Сірогозів.
- Крім того, вони пропонують колаборантам тікати до Криму, бо самі нібито мають повністю вийти з Каховки до кінця року.
- Тим часом у деяких телеграм-каналах почали поширювати інформацію про присутність українських військових на лівому березі Херсонщини. Коментуючи це, в ОК "Південь" кажуть, що робота наших підрозділів йде за планом, але варто пам'ятати про особливості гібридної війни та ретельно перевіряти інформацію, чим і займаються ЗСУ.