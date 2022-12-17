Утім, суттєво зменшувати кількість своїх військових у цій зоні фронту вони все ще не поспішають. Про це 24 каналу розказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Людей не рахують

За її словами, ворог вважає своїм найневичерпнішим ресурсом саме людей, хоча насправді це – нелюди, які прийшли на чужу землю вбивати українців. Тож російське командування робить ставку саме на цей ресурс, і зменшення військової присутності не спостерігається.

Але спостерігається "броунівський рух", в якому вони намагаються знайти собі місце під сонцем,

– зауважила Наталія Гуменюк.

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Вона додала, що це все-таки демонструє неспокій і моральну дестабілізацію в стані ворога, адже постійне облаштування нових місць дислокації також дуже виснажує окупантів.

Як наслідок, у них зростає незадоволення командуванням, яке ніяк не може визначити для них місце дислокації і порядок наступних дій. А це, звичайно, теж грає на руку українській стороні.

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