Демилитаризация собственноручно

Результат? Результат – Вооруженные Силы Украины в районе Дибровы, в направлении Кременной, продвинулись на 1,5 километра, не просто заняв новые позиции, но и расширив вокруг населенного пункта серую зону, то есть увеличив то, что я в шутку называю оперативное окружение серой зоной.

Важно Быть или не быть "200-тысячному наступлению на Киев"

То есть в течение последней недели, хотя, по сути, гораздо дольше, все эти вышеупомянутые подразделения и не только они попросту демилитаризировались в бесполезных наступательных рефлексиях, тем самым еще больше нивелируя свой оборонный потенциал.



Оккупантов понемногу оттесняют от Кременной / Фото "Восточного варианта"

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Простой выбор для оккупантов

И в этой всей чудесной истории пока без ответа остается только один вопрос – какое направление у российских оккупационных войск посыпется первым – Кременная или Сватово?

Не хочется гадать на кофейной гуще, но, похоже, юго-западное "подбрюшье" у российских оккупационных войск кровоточит безудержно и необратимо.