Демилитаризация собственноручно
Важно Быть или не быть "200-тысячному наступлению на Киев"
То есть в течение последней недели, хотя, по сути, гораздо дольше, все эти вышеупомянутые подразделения и не только они попросту демилитаризировались в бесполезных наступательных рефлексиях, тем самым еще больше нивелируя свой оборонный потенциал.
Оккупантов понемногу оттесняют от Кременной / Фото "Восточного варианта"
Не упустите Вскоре россиянам придется совершить "жесты доброй воли" на трех направлениях
Простой выбор для оккупантов
И в этой всей чудесной истории пока без ответа остается только один вопрос – какое направление у российских оккупационных войск посыпется первым – Кременная или Сватово?
Не хочется гадать на кофейной гуще, но, похоже, юго-западное "подбрюшье" у российских оккупационных войск кровоточит безудержно и необратимо.