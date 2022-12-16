Демілітаризація власноруч
Важливо Бути чи не бути "200-тисячному наступу на Київ"
Тобто протягом останнього тижня, хоча, насправді, набагато довше, всі ці вищезгадані підрозділи, і не тільки, вони просто демілітаризувалися в марних наступальних рефлексіях, тим самим ще більше нівелюючи свій оборонний потенціал.
Окупантів потроху відтісняють від Кремінної / Фото "Східного варіанту"
Не пропустіть Невдовзі росіянам доведеться вчинити "жести доброї волі" на трьох напрямках
Простий вибір для окупантів
І в цій усій чудовій історії поки без відповіді залишається лише одне питання – який напрямок у російських окупаційних військ посипається першим – Кремінна чи Сватове?
Не хочеться гадати на кавовій гущі, але, схоже, південно-західне "підчерев'я" у російських окупаційних військ кровоточить нестримно і незворотно.