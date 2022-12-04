Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Харук. Він підтвердив, що дійсно надходить інформація про активізацію наступальних дій ЗСУ на цьому напрямку, але конкретики поки немає.

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За його словами, все йде до того, що, можливо, на лінії Сватове – Кремінна буде активізація бойових дій через погодні умови.

Багно, яке перетворюється в ґрунтові дороги, стане прохідним для військової техніки. Відповідно обидві сторони зможуть активізувати свої дії. Але з того, що я бачу, – наразі ініціатива за українською стороною,

– заявив Харук.

Експерт зазначив, що в районі Сватового є певні обнадійливі сигнали про можливе звільнення двох населених пунктів. "Цей район важливий, тому росіяни будуть його намагатися втримати, тому ЗСУ буде складно пробитися на лінію Сватове – Кремінна", – каже Харук.

Військовий аналітик пояснив, що не варто забувати те, що не лише окупанти визволили свої резерви з правобережжя Херсонщини, але очевидно, що і наші війська не залишилися на місці, для контролю Дніпра.

На його думку, більш серйозні частини Україна теж могла перекинути на пріоритетніші напрямки. "Зрозуміло, що про це не оголошується, це правильно, але такі висновки логічні", – додав експерт.

Таким чином можна сподіватися найближчими днями позитивного для нас розвитку подій на цьому ключовому напрямку Луганщини (лінії Сватове – Кремінна – 24 канал),

– підсумував Харук.

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