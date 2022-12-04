Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Харук. Он подтвердил, что действительно поступает информация об активизации наступательных действий ВСУ в этом направлении, но конкретики пока нет.
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По его словам, все идет к тому, что, возможно, на линии Сватово – Кременная будет активизация боевых действий из-за погодных условий.
Грязь, которая превращается в грунтовые дороги, станет проходной для военной техники. Соответственно, обе стороны смогут активизировать свои действия. Но с того, что я вижу, – инициатива за украинской стороной,
– заявил Харук.
Эксперт отметил, что в районе Сватового есть определенные обнадеживающие сигналы о возможном увольнении двух населенных пунктов. "Этот район важен, поэтому россияне будут его пытаться удержать, поэтому ВСУ будет сложно пробиться на линию Сватово – Кременная", – говорит Харук.
Военный аналитик объяснил, что не стоит забывать о том, что не только оккупанты освободили свои резервы с правобережья Херсонщины, но очевидно, что и наши войска не остались на месте для контроля Днепра.
По его мнению, более серьезные части Украина тоже могла перебросить на более приоритетные направления. "Понятно, что об этом не объявляется, это правильно, но такие выводы логичны", – добавил эксперт.
Таким образом, можно надеяться в ближайшие дни позитивного для нас развития событий на этом ключевом направлении Луганщины (линии Сватово – Кременная – 24 канал),
– подытожил Харук.
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Какая ситуация на линии Сватово – Кременная: последние новости
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во вторник, 29 ноября, сообщил, что россияне пытаются контрнаступать у линии Сватово – Кременная и хотят изменить ситуацию в свою пользу.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что наши войска уже достаточно близко к Кременной. "Мы уже показывали видео с кременской подстанции, а это буквально несколько километров от самого населённого пункта. Очень надеюсь, что в ближайшее время ВСУ порадуют нас хорошими новостями", – сообщил он.
- По его словам, есть определенные признаки, что оккупанты понимают, что не удержат Кременную. К примеру, они строят вторую линию обороны возле Старобельска, вглубь Луганской области.
- Гайдай такод рассказал, что от Кременной идут дороги в разные направления: Сватово, Рубежное и Северодонецк. Рубежное расположено совсем рядом, но не может быть мощной крепостью, так что закрепиться и держать оборону там оккупанты не смогут.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что продвижение украинских войск в районе Сватово – Кременная продолжится после первых морозов.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что у Сватового формируются первые признаки оперативного окружения российских оккупационных войск. По его мнению, этот процесс может начаться до конца 2022 года.