Об этом утром в понедельник, 3 февраля, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Хортица (ОСУВ "Хортица"), пишет 24 Канал.

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В ОСУВ "Хортица" отметили, что за прошедшие сутки на Купянском направлении вражеские силы атаковали украинские позиции в районах Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки и Загрызово. Противник успеха не имел.

Враг перегруппировывает свои штурмовые подразделения для возобновления наступательных действий,

– говорится в сообщении.

На Покровском направлении захватчики пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать наши оборонительные порядки в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, Луча, Успеновки, Алексеевки, Дачного, Янтарного и Улаклы.

Для доставки личного состава на передовые позиции, противник пытался применить 3 автомобиля, которые были заблаговременно обнаружены и уничтожены артиллерией.

"Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов", – отметили в ОСУВ "Хортица".

На Лиманском направлении враг также безуспешно пытался штурмовать позиции Сил обороны неподалеку Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении ВСУ успешно отражали атаки оккупантов неподалеку Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что продолжаются бои в городской застройке Часового Яра и Торецка на Краматорском и Торецком направлениях. Также вражеские силы штурмовали наши укрепления в районе Крымского. Враг успеха не имел, ухудшения тактического положения не допущено.

На Новопавловском направлении штурмовые группы врага атаковали в районе Константинополя. Неподалеку Большой Новоселки противник предпринял попытку развить наступление при поддержке бронетехники, которую применял в две волны. "По колоннам было нанесено огневое поражение, в результате которого было уничтожено три танка, три ББМ и одна багги. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий", – добавили там.