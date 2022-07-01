Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска и захватить "дорогу жизни", но тщетно

Самым горячим местом боевых действий на фронте по состоянию на 1 июля остается Лисичанск. Там постоянно продолжаются боевые действия.

Российские оккупанты не оставят попыток захватить всю Луганскую область. Последним украинским форпостом там остается Лисичанск. Поэтому именно на оцеплении украинских войск в этом районе враг бросил немало сил.

Достойно внимания Летчики на Юге нанесли сокрушительный удар по оккупантам: 35 погибших, потерянные танки и броня

Как сообщили в Генштабе ВСУ, противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада. А также ведет штурмовые действия в целях блокирования логистического обеспечения наших подразделений.

Важным в этом аспекте является трасса Лисичанск – Бахмут. Враг активно пытается взять ее под свой контроль, ведь она соединяет окруженный Лисичанск с остальной неоккупированной территорией. Для этого российские захватчики обстреливают наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеярка. Однако успеха по захвату трассы Лисичанск – Бахмут у врага нет.

Какая ситуация на других участках фронта

В Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппируются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий. Так, из артиллерии, оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Базалиевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку беспилотником.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.