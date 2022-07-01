Російські окупанти не полишать спроб захопити всю Луганську область. Останнім українським форпостом там залишається Лисичанськ. Тож саме на оточенні українських військ в цьому районі ворог кинув чимало сил.

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Як повідомили в Генштабі ЗСУ, противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ в районі Лисичанська з півдня та заходу. А також веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів.

Важливим в цьому аспекті є траса Лисичанськ – Бахмут. Ворог активно намагається взяти її під свій контроль, адже вона сполучає оточений Лисичанськ з рештою неокупованої території. Для цього російські загарбники обстрілюють наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Однак успіху щодо захоплення траси Лисичанськ – Бахмут у ворога немає.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На Слов’янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілює з артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.

На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи Сил оборони України для сковування їх дій. Так, з артилерії, окупанти обстрілювали райони населених пунктів Базаліївка, Перемога, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Мосьпанове, Велика Бабка, Сороківка та Пришиб.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку безпілотником.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

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