Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Там розповіли проти ситуацію в регіоні протягом 30 червня.
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Вороги зазнали втрат на Півдні
Оперативна командування повідомило, що на Півдні російські окупанти ведуть бойові дії з оборонних позицій. Вороги застосовують тактику дистанційних вогневих уражень.
На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами нанесено парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога,
– повідомили в ОК "Південь".
Там також розповіли, яких втрат зазнали російські окупанти внаслідок атак ЗСУ. Зокрема, Росія втратила:
- 35 одиниць особового складу;
- 2 модернізованих танки Т-72Б3;
- 4 одиниці іншої броньованої техніки.
Росіяни зазнали втрат на Зміїному
Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова,
– пояснило командування.
Там також додали уточнені дані про наслідки наших ракетно-артилерійських ударів. Ворог втратив:
- зенітно-ракетний комплекс "Тор";
- один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор;
- радіолокаційну станцію;
- польовий склад боєприпасів.
Ба більше, окупанти самотужки при відступі зі Зміїного підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер.
Коротко про втрати ворога
- З початку повномаштабної війни на території України Росія вже втратила 35 600 одиниць особового складу. Також 1 573 танків, 217 літаків, 185 гелікоптерів та багато іншої техніки.
- 30 червня оперативне командування "Північ" розповіло, що безпілотник "Валькірія" вкотре допоміг знищити окупантів. Його запустили у склад ворожих боєприпасів та знищили його.
- Командир підрозділу 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ розповів про втрати ворога, коли його підрозділ обороняв Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Тоді на один із взводних опорних пунктів вийшло близько 60 – 70 кадирівців підрозділу "Ахмат". Потім наше аеромобільне-десантне відділення зайшло у фланг найманців й завдало їм значних втрат. Кадирівців були змушені були відступати, а точніше тікати.
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