Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Там розповіли проти ситуацію в регіоні протягом 30 червня.

Зауважте Тікаючи зі Зміїного, росіяни палили техніку і документи: ЗСУ знищили "Тор", катер і склад

Вороги зазнали втрат на Півдні

Оперативна командування повідомило, що на Півдні російські окупанти ведуть бойові дії з оборонних позицій. Вороги застосовують тактику дистанційних вогневих уражень.

На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами нанесено парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога,

– повідомили в ОК "Південь".

Там також розповіли, яких втрат зазнали російські окупанти внаслідок атак ЗСУ. Зокрема, Росія втратила:

35 одиниць особового складу;

2 модернізованих танки Т-72Б3;

4 одиниці іншої броньованої техніки.

Росіяни зазнали втрат на Зміїному

Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова,

– пояснило командування.

Там також додали уточнені дані про наслідки наших ракетно-артилерійських ударів. Ворог втратив:

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор;

радіолокаційну станцію;

польовий склад боєприпасів.

Ба більше, окупанти самотужки при відступі зі Зміїного підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер.

Коротко про втрати ворога

З початку повномаштабної війни на території України Росія вже втратила 35 600 одиниць особового складу. Також 1 573 танків, 217 літаків, 185 гелікоптерів та багато іншої техніки.

30 червня оперативне командування "Північ" розповіло, що безпілотник "Валькірія" вкотре допоміг знищити окупантів. Його запустили у склад ворожих боєприпасів та знищили його.

Командир підрозділу 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ розповів про втрати ворога, коли його підрозділ обороняв Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Тоді на один із взводних опорних пунктів вийшло близько 60 – 70 кадирівців підрозділу "Ахмат". Потім наше аеромобільне-десантне відділення зайшло у фланг найманців й завдало їм значних втрат. Кадирівців були змушені були відступати, а точніше тікати.

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