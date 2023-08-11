В новом видеосюжете десантники 79 ОДШБр, защищающие Марьинку, рассказали, как именно происходит оборона украинского города. Большинство сюжетов журналисты сняли ночью, ведь днем находиться на позициях небезопасно.

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Что сказали украинские защитники об обороне Марьинки

Журналисты кое-где должны были делать видео с Марьинки в темноте, чтобы не демаскировать позиции украинских военных. Наши защитники отметили, что примерное расстояние до врага из города – 100 метров.

О боях за город на руинах рассказал старший по позиции, имеющий позывной "Артист". По его словам, обороняться здесь сложно, потому что нет ни одного укрытия.

По домам работают "Грады", авиация, вертолеты. Но россиянам ничего не помогает, потому что у них нет мозгов,

– отметил он.

"Артист" также сказал, что в самом городе работают российские и кадыровские диверсионно-разведывательные группы, а в полях в окрестностях заключенные из подразделений "Шторм Z". Военный рассказал, что оружием и боекомплектами оккупанты обеспечены, а вот амуниция у них аж 1977 года изготовления.

Как происходит оборона Марьинки / Фото "Украинского свидетеля"

Кроме того, подразделение показало работу своего командно-наблюдательного пункта роты. Главный сержант роты "Бача" показал, что там были мониторы и оборудование, благодаря которым наши бойцы руководят боями и наблюдают за городом.

"Я не знаю, как мы раньше воевали без этого. Сейчас все гораздо проще, мы контролируем ситуацию почти на сто процентов", – сказал военный.

Наши бойцы отметили, что, несмотря на длительную оборону, сдавать город не собираются. В то же время, если россияне продавят оборону, то смогут окружить подразделения на флангах.

В конце концов, на одной из мин, которую запускают по российским позициям наши бойцы, они маркером пишут - "За свободу и свободу". Один из бойцов рассказал, что Украина является свободной и демократической страной, поэтому наша свобода – это право выбирать, что хочешь делать и когда.



Украинские военные подписывают мину для оккупантов / Фото "Украинского свидетеля"

Напоследок военный отметил, что воля и свобода борются только кровью, болью и страданием. Он сказал, что через несколько дней после съемки, а именно 14 июля 2023 года, героически погиб боец подразделения Максим Башинский с позывным "Башкой". Ему было 20 лет.

Украинские военные защищают Марьинку от россиян / Видео с ютуб-канала "Украинского свидетеля"

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