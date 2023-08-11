У новому відеосюжеті десантники 79 ОДШБр, які боронять Мар’їнку, розповіли як саме відбувається оборона українського міста. Більшість сюжетів журналісти зняли вночі, адже вдень перебувати на позиціях небезпечно.

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Що сказали українські захисники про оборону Мар'їнки

Журналісти подекуди мусили робити відео з Мар'їнки у суцільній темряві, аби не демаскувати позиції українських військових. Наші захисники зазначили, що приблизна відстань до ворога з міста – 100 метрів.

Про бої за місто на руїнах розповів старший по позиції, що має позивний "Артист". За його словами, оборонятися тут важко, тому що немає жодного укриття.

По будинках працюють "Гради", авіація, гелікоптери. Але росіянам нічого не допомагає, бо в них немає мізків,

– зазначив він.

"Артист" також сказав, що в самому місті працюють російські та кадирівські диверсійно-розвідувальні групи, а в полях на околицях – в'язні з підрозділів "Шторм Z". Військовий розповів, що зброєю та боєкомплектами окупанти забезпечені, а от амуніція в них аж 1977 року виготовлення.

Як відбувається оборона Мар'їнки / Фото "Українського свідка"

Крім того, підрозділ показав роботу свого командно-спостережного пункту роти. Головний сержант роти "Бача" показав, що там були монітори та обладнання, завдяки яким наші бійці керують боями та спостерігають за містом.

"Я не знаю, як ми раніше воювали без цього. Зараз все значно простіше, ми контролюємо ситуацію майже на сто відсотків", – сказав військовий.

Наші бійці зазначили, що попри тривалу оборону здавати місто не збираються. Водночас якщо росіяни продавлять оборону, то зможуть оточити підрозділи на флангах.

Зрештою на одній з мін, яку запускають по російських позиціях наші бійці, вони маркером пишуть – "За волю і свободу". Один з бійців розповів, що Україна є вільною та демократичною країною, тому наша свобода – це право обирати, що хочеш робити й коли.



Українські військові підписують міну для окупантів / Фото "Українського свідка"

Наостанок військовий зазначив, що воля і свобода виборюються тільки кров'ю, болем та стражданням. Він сказав, що за кілька днів після знімання, а саме 14 липня 2023 року, героїчно загинув боєць підрозділу Максим Башинський із позивним "Башка". Йому було 20 років.

Українські військові захищають Мар'їнку від росіян / Відео з ютуб-каналу "Українського свідка"

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