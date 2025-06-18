На Покровском направлении тяжелая ситуация. Россияне пытаются обойти Покровск с южного и северного направлений. У врага значительный ресурс личного состава и средств БПЛА.

Командир боевой группы специального назначения отдельного отряда "Тайфун" Нацгвардии Лари в интервью 24 Каналу рассказал о ситуации на Покровском направлении, крупнейшем штурме россиян с начала полномасштабного вторжения и о БПЛА на фронте. Детали – читайте далее в материале.

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Под Покровском тяжелая ситуация

На Покровском направлении сегодня самая тяжелая ситуация. Оккупанты хотели захватить Покровск еще осенью прошлого года, но благодаря титаническим усилиям Сил обороны удается удерживать его. На карте DeepState видно, что они пытаются обойти город с некоторых направлений. Какова тактика врага?

Ситуация тяжелая. Враг сейчас пытается обойти непосредственно Покровск с южного и северного направлений. Применяют большое количество БПЛА. Сейчас участились ударные налеты с их стороны. Штурмовые группы заходят малыми подразделениями – все по-старому, ничего у них не меняется. У них есть значительный ресурс личного состава, а также большой запас средств БПЛА, которые они используют. Сдерживаем, когда есть возможность.

В ОСГВ "Хортица" говорили, что российские войска под Покровском все-таки начали выдыхаться. Вы это фиксируете?

По моему мнению, глядя на линию боевого соприкосновения, на которой мы работаем, я не вижу, чтобы они выдохлись вообще. Они идут и идут. Мы, вместе со смежными подразделениями, останавливаем их. Очень трудно, но мы работаем на свое истощение, и на их также.

Полное интервью с военным отряда "Тайфун": смотрите видео

Относительно истощения. Знаем, что российские войска за год наступления потеряли тысячи танков и солдат, но одна из причин, благодаря которой удается удерживать наши позиции, – это беспилотники. Как вам вообще удается столько времени удерживать позиции?

По моему мнению, основной способ поражения с нашей стороны – это БПЛА разного типа: ударные беспилотники самолетного типа, FPV-дроны, а также "сбросы" с разведывательных дронов типа Mavic.

Мы останавливаем врага. В 2022 году "богами войны" была артиллерия, сейчас это – подразделения БПЛА. Смежные подразделения также помогают в совместной работе по уничтожению врага. Вы говорите о тысячах танков и тысячах оккупантов – так оно и есть. Это все, по моему мнению, делают БПЛА.

Если сравнивать с 2022 годом, когда они первыми пускали пехоту, то сейчас все-таки первыми идут малые группы. То есть сначала работают беспилотники, а уже потом за ними заходят малые штурмовые группы?

Если говорить о тактике россиян – это идет ненужный хлам "на костылях" для выявления наших огневых позиций и точек вылета БПЛА. Затем работают их подразделения БПЛА – по уничтожению наших точек вылета и огневых позиций пехотинцев.

Я почти полгода, даже больше, нахожусь на Покровском направлении – ничего не меняется. Все идет так же. Сначала вперед идет так называемый ненужный хлам, мы начинаем их уничтожать, и тогда они обнаруживают наши позиции и начинают противодействие. Скажу так: это очень тяжелый противник, который уже хорошо научился, и у них очень квалифицированные в своем деле пилоты.

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Россияне еще неделю назад сообщали, что их войска вошли на территорию Днепропетровской области. Затем ОСГВ "Хортица" опровергла эту информацию и добавила, что россияне действительно пытаются заходить на территорию области, но живут там недолго. Можете рассказать, какой действительно ситуация на границе с Днепропетровщиной?

Я знаю информацию по этому направлению немного больше, чем гражданское население, но я там не работаю, поэтому не буду комментировать ситуацию по Днепропетровщине. Мы работаем немного в другой зоне ответственности.

Засады, оптоволокно и ИИ: как россияне используют дроны сейчас

Россия начала использовать замаскированные FPV-дроны, которые атакуют из засад, так называемые "ждуны". Была информация, что они уже работают на оптоволокне. Встречали ли вы в работе такие дроны?

Мы сталкиваемся с такими дронами, как вы говорите, с "ждунами". Так, они делают нам засады. Раньше это делали мы – с оружием в руках, на врага. А сейчас это делают подразделения БПЛА. Так же они режут нам логистику. Есть трудности – меняем пути подъезда. Это действительно проблема, но решение все равно есть. Не будем разглашать это решение.

Россияне применяют ударные дроны "Молния" – FPV-самолеты, которые способны преодолевать более 30 километров. Встречались ли они вам и чем эти дроны отличаются от обычных?

Да, у нас одна из машин повреждена как раз этим ударным самолетиком – "Молнией". Он несет немного большую боевую часть – снаряд, и имеет лучшую дальность, чем FPV-дроны. Однако их не настолько много у россиян, как средств FPV.

Также одна из больших угроз на фронте – это дроны на оптоволокне. Много ли их на вашем направлении и как вы им противодействуете?

Сейчас этих дронов очень много. За последние почти полгода россияне в очень большом объеме используют средства на оптоволокне. Они пытаются очень плотно перерезать нам пути подъезда, контролировать все наши дороги именно FPV-дронами на оптоволокне. У нас есть противодействие этим средствам, пытаемся решать этот вопрос разными способами, но не будем их разглашать.

Начали ли россияне использовать искусственный интеллект для управления своими дронами? Сталкивались ли с этими средствами?

Я лично со своим подразделением не встречал такие дроны. Однако, общаясь со смежными подразделениями, когда передаем информацию друг другу, знаю, что по ним применяются дроны с донаведением с искусственным интеллектом. Такая проблема есть.

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Сейчас она не очень большая. Это еще не доработанная тема. Россияне их используют, но не очень часто. Я не слышал о многих случаях их применения в полосе выполнения боевых задач, где нахожусь.

Враг запускает по гражданским городам рои дронов, чтобы как можно больше беспилотников могли попасть в цель. Практикуют ли россияне такую тактику на фронте – именно там, где вы работаете?

Конечно. Противник имеет кастомные частоты, очень много средств, которые может себе позволить использовать и полностью контролировать почти весь участок фронта FPV. Есть проблемные участки, где работают опытные FPV-подразделения. Там очень трудно с ними бороться, но у нас получается – мы их уничтожаем.

Недавно появилось видео, на котором можно увидеть, как наземные роботы помогают эвакуировать военных, когда даже не было шансов их эвакуировать. Используете ли вы этих помощников в своей работе?

Лично мы не используем, мы немного другие по специальности специалисты. Однако известно, как трудно бывает добраться до пехотинца. В 2022 – 2023 годах мы ходили пешком по 4 – 5 километров, и это крайне трудно делать. Считаю, что наземные дроны как средства поражения, не являются боеспособными, но если они осуществляют подвоз БК, раненых, забирают 300-х, то за ними будущее.

Вы говорили, что раньше могли подойти на расстояние 5 километров. А как сейчас изменилась ситуация?

Сейчас так называемая killzone составляет 25 километров (зона поражения, где наиболее эффективно уничтожают силы противника – 24 Канал). Россияне контролируют от линии боестолкновения расстояние 25 километров. Там постоянно запускаются дроны в патрульном режиме. Они все знают о нас, так же как и мы о них. Враг контролирует основные точки подъезда на очень большой дистанции.

Последний выход у нас был проблемным – я выходил на дистанцию 14,5 километра от линии боестолкновения. У нас было уничтожено транспортное средство, на котором мы отправлялись на позиции.

Мы видели, что россияне организовывают так называемые коридоры для борьбы с дронами. С нашей стороны так же. Работают ли на Покровском направлении такие коридоры?

У нас пока нет таких коридоров. Мы их видели, слышали о них, но лично я их не видел. Создать их довольно сложно, но есть другие способы противодействия средствам FPV. Это системы радиоэлектронной борьбы, это, как ни странно, помповые ружья 12-го калибра. Есть еще другие возможности.

Чем летнее наступление-2025 отличается от предыдущих

В чем особенности летнего наступления россиян? Что выделяет его от предыдущих?

Большой рост применения средств БПЛА. В прошлом году мы были на Запорожском направлении, и там я не видел столько средств, как этим летом.

Во сколько раз изменилось количество БПЛА, насколько их больше сейчас?

Россияне имеют почти 100% контроль линии боестолкновения (дронами – 24 Канал). Речь идет о направлении, где работаю, о других направлениях не могу говорить. Летом 2024 года было немного легче и подойти, и подъехать. Да, также были БПЛА, проблемные участки, но сейчас очень трудно. Противник понял, что снаряды для танков и артиллерии заканчиваются, поэтому он штампует БПЛА и ими все уничтожает.

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О самом масштабном наступлении россиян на Покровском направлении

Имеют ли украинские силы паритет с врагом по использованию дронов?

Думаю, мы преобладаем россиян в небе. Буквально полтора месяца назад вместе со смежными подразделениями, мы уничтожили самый масштабный штурм врага на этом направлении. За все время полномасштабного вторжения я такого штурма вообще не видел.

Тогда выехало 200 мотоциклов, 50 единиц техники, на нас было направлено все – РСЗО, КАБы, минометы. Также по нам работали средства БПЛА. Однако мы остановили и уничтожили эти силы. Было очень трудно, смежники понесли потери.

Мы преобладаем россиян, но на определенных участках есть очень квалифицированные и опытные подразделения врага, которые являются для нас большой проблемой.