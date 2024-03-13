Легион "Свобода России" показал кадры уничтожения одного из пунктов управления в России.
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В России уничтожен пункт управления врага
Бойцы не уточнили, о каком городе говорится, однако кадры свидетельствуют, что говорится о Теткино в Курской области.
Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для защиты кровавого режима. Все равно она не на оборону работает, а на нападение,
– заявили в легионе.
Уничтожение пункта управления врага: смотрите видео
Также они сообщили, что в Теткино сейчас продолжаются бои. По их словам, часть города уже "освобождена".
Противник попытался пройти с тыла: бойцы легиона с ним расправились
Бойцы легиона также рассказали, что утром состоялся с противником. Путинские войска пытались зайти с тыла, но штурмовики легиона отбили атаку и ударили в ответ.
По потерям противника – сможем сказать позже, но визуально – мы их разорвали,
– говорится в сообщении легиона "Свобода России".
Они также показали видео перестрелки.
Российские войска пытались зайти с тыла к бойцам легиона: смотрите видео
Добровольцы призвали жителей Белгорода и Курска эвакуироваться
- К слову, легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон опубликовали совместное заявление, в котором обратились к жителям Белгорода.
- Они заявили, что будут обстреливать военные позиции, которые размещены в городах Белгород и Курск, поэтому призвали гражданское население покинуть эти города, а местные власти – начать эвакуацию.
- В ГУР МО Украины отметили, что это весомое заявление.